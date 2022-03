Contadores “peleles” contrata alcaldesa de Simojovel

Silvano Bautista I./ Diario de Chiapas

Derivado de no haber presentado en tiempo y forma la cuenta pública de la administración del Ayuntamiento de Simojovel, la alcaldesa Viridiana Hernández Sánchez, así como el síndico y el tesorero podrían hacerse acreedores a severas sanciones económicas luego de que fueran llamados a comparecer ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado.

La tarde noche del pasado viernes, Hernández Sánchez se reunió con los integrantes de esta comisión, donde recibió un “jalón de orejas” y en su defensa argumentó que no había encontrado contadores capaces de llevar la cuenta pública, al grado de que en dos años ha tenido cuatro trabajadores en esta área.

“Hemos tenido detalles en cuestión de las contadoras. La primera que ingresó a laborar no se apuraba con la cuenta y tuve que darle tiempo, como vi que no lo hizo tuve que cambiar con una segunda contadora que me recomendaron, pero no tenía experiencia con municipios, había trabajado con oficinas particulares, entonces lo que hice fue otra vez sustituirla. Entonces metí una tercera donde igual tuve problemas”, expresó.

Por si fuera poco, la alcaldesa sostuvo que al ver que sus contadores no servían para desempeñar sus funciones finalmente contrató a una cuarta.