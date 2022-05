Inauguran Planta de Aguas Residuales en Ocozocoautla

· El gobernador dijo que esta obra de infraestructura, en la que se invirtió 31 millones de pesos, beneficiará a casi 5 mil habitantes de la localidad Vicente Guerrero

· Destacó que esta obra de infraestructura responde a una añeja demanda y repercutirá directamente en temas de salud pública, medio ambiente y economía local

M de R / Diario de Chiapas

Al inaugurar la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y el Sistema de Alcantarillado Sanitario, de la localidad Vicente Guerrero, en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó la importancia de esta obra, a la que se destinaron 31 millones de pesos, para el cuidado de la salud de la población y aseguró que es muestra de que en Chiapas el presupuesto público no se derrocha, sino que se invierte eficientemente en las necesidades más apremiantes.

El mandatario enfatizó que en Chiapas se trabaja por el bienestar del pueblo, sin ninguna distinción, por lo que la construcción de dicha infraestructura, que responde a una añeja demanda y beneficiará a casi 5 mil habitantes de la localidad, evitará daños a los ríos ubicados en Suchiapa y Villaflores, lo que permitirá la eliminación de focos de infección que en efecto de cadena repercutirían directamente en temas de salud pública, medio ambiente y economía local.

“Esta obra no es para llamar la atención, es una importante infraestructura que mantendrá el agua limpia y sana para que la gente no se enferme; además es un patrimonio del pueblo y un derecho humano de gozar de un medio ambiente sano, tal como está consagrado en nuestra Carta Magna, y como parte de los lineamientos que marca la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, de sanear el agua porque es vital para la sobrevivencia”, apuntó al convocar a la ciudadanía y autoridades a cuidarla y darle el mantenimiento adecuado.

Al informar que en lo que va de su gobierno, en este municipio se ha ejecutado una inversión de 363.3 millones de pesos en materia de caminos, carreteras, medio ambiente, escuelas y salud, Escandón Cadenas reiteró su compromiso de no fallarle al pueblo, seguir combatiendo la corrupción y la impunidad, y mantener la unidad para darle atención a los legítimos reclamos de todos los municipios, sin diferencias ni simulaciones.

Ante las y los pobladores, el gobernador convocó a aplicarse la vacuna anticovid, al tiempo de subrayar que, gracias a que Chiapas es un pueblo resiliente, en las últimas 24 horas, del miércoles 20 al jueves 21 de octubre, en la entidad se registraron cero defunciones por esta enfermedad y ocupa la tasa nacional más baja en número de casos; asimismo, dijo, se lleva 48 horas sin el registro de algún homicidio doloso, lo cual indica un avance sustancial en materia de seguridad.

Por su parte, el director de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Jorge Luis Gómez Jiménez, puntualizó que al ser obras que no se ven, en otros gobiernos se hicieron simulaciones, sin embargo, hoy son una realidad para beneficio de la gente; agregó que esta planta no solo favorece a la comunidad Vicente Guerrero, sino a los ríos, ya que contribuye a que el contaminante no interrumpa el cauce y se prolongue el estado natural del agua.

A su vez, el comisariado de la localidad Vicente Guerrero de Ocozocoautla, Jesús Pérez Cervantes, sostuvo que este proyecto se gestionó durante muchas décadas, sin obtener respuesta, pero hoy, con la entrega de esta obra, el Gobierno de Chiapas demuestra la voluntad y compromiso de atender las necesidades más urgentes de la comunidad, la cual cuenta más de 100 años de existencia.

Finalmente, el alcalde de Ocozocoautla, Javier Alejandro Maza Cruz destacó que estas obras son de alto impacto social porque contribuyen al cuidado de la salud y la conservación del medio ambiente, al tiempo de reconocer el respaldo que brinda el gobernador Rutilio Escandón al impulsar infraestructura prioritaria que abona al bienestar y progreso de las colonias, barrios y ejidos de este municipio.

Estuvieron presentes: la diputada Yolanda del Rosario Correa González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado, y la diputada, Lina Nango Molina.