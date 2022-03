Morena ‘coquetea’ con aspirantes excluidos del PAN

Mde R / Diario de Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO. Panistas excluidos en su partido de candidaturas a diputados federales, gobernadores o alcaldes han recibido invitación de Morena para ir como candidatos y algunos aceptaron este fin de semana; otros más aclararon que seguirán en el PAN.

Xavier Nava Palacios, quien no logró la candidatura del PAN para la gubernatura de San Luis Potosí, recibió la invitación de Morena, para reelegirse como alcalde de la capital potosina, bajo las siglas de este último partido.

En San Luis Potosí, Octavio Pedroza será el candidato el PAN en alianza con PRI y PRD a la gubernatura, por lo cual Nava renunció en la víspera a Acción Nacional, para no tener impedimento legal para buscar ser candidato a presidente municipal, ahora por Morena.

Otro excluido, en este caso de la candidatura del PAN para gobernador de Nuevo León, el senador Víctor Fuentes, fue invitado por la candidata de Morena al gobierno estatal, Clara Luz Flores Carrales, a sumarse a su campaña.

Fuentes aún no toma una decisión, aunque ya aclaró que no renunciará al PAN, pero no acompañará a los candidatos panistas a esa entidad e impugnó el proceso interno panista que dio la candidatura a Fernando Larrazábal para mandatario estatal.

El senador Víctor Fuentes ha cambiado su antiguo discurso panista y ha puesto en sus redes sociales este fin de semana la leyenda: “la corrupción desenfrenada que se ha vivido en nuestro país en las últimas décadas es la causante de los males que nos afectan como sociedad”.

Por otra parte, la expresidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, quien no figuró como candidata de mayoría, ni por la vía plurinominal a San Lázaro, se vio obligada a aclarar este sábado que son falsas las versiones que señalaban su salida del PAN.

En los últimos días se ha especulado que me voy del PAN; eso es falso. Seguiré trabajando por mi país desde la trinchera que elegí hace más de 20 años. Un cargo no hace una historia. Ayudaré a quienes serán candidatas y candidato a ganar sus elecciones, empezando por mi municipio Atizapán de Zaragoza. México necesita una mayoría que equilibre y contenga el megapoder que ahora ostenta Morena y nos está destruyendo (…) Orgullosamente, me he formado en el PAN y en el seguiré trabajando”, puntualizó Laura Rojas.

Previamente, en un video, el senador Gustavo Madero, quien no logró la candidatura del PAN a la gubernatura de Chihuahua, pidió al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN que no lo consideren ser coordinador de la bancada panista en el Senado, pero descartó distanciarse el partido.

Podremos ganar las gubernaturas con candidatos surgidos de métodos políticos cuestionables. Algunos de los contendientes que no resultaron ganadores han optado por desistir o por cambiar de partido. Movimiento Ciudadano y Morena son los principales pepenadores. Yo pienso seguir dando la batalla por las causas que me trajeron originalmente al Partido Acción Nacional: el combate al autoritarismo, al fraude, a la corrupción, a la injusticia”, indicó.