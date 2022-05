Preocupa saqueo de río La Venta

Marcos Ramos / Cintalapa

Durante años, el río La Venta ha sido la ‘mina de oro’ de unos cuantos, el saqueo de arena ha sido un tema que ninguna dependencia de los tres órdenes de gobierno ha atendido.

Diario de Chiapas en diferentes años ha documentado el impacto ambiental negativo del que ha sido objeto este río y ni la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ni la Semarnat (Semarnat) ha puesto interés en frenar este saqueo sin conocerse las causas.

En Cintalapa solo hay dos personas que cuentan con un permiso para poder extraer material pétreo del río en mención, Antonio Vargas Alvarado y Manuel de Jesús Camacho Burguete; ellos hicieron todos sus trámites de impacto ambiental ante la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que luego diera el visto bueno la Conagua, quien expide un permiso para cinco años pagando un derecho de varios miles de pesos, llevándose hasta dos años para que este documento sea liberado.

Los mismos refirieron que los que están extrayendo material son personas que no cuentan con ningún permiso, por lo que no se explican cómo es que la dependencia federal, estatal y municipal no hace nada para investigar sobre este delito que se está cometiendo en contra del medio ambiente.

Son más de 20 dueños de volteos que a diario sacan arena, algunos extraen a la semana un aproximado de 120 viajes, mismos que venden entre 500 y 600 pesos.

Por otro lado, las pozas que quedan después de la extracción de este material ya han cobrado vidas humanas, pero “al menos en este municipio parece que ninguna autoridad puede hacer algo al respecto”, comentaron los concesionarios.