Se consolida América en la cima

· Lleva 5 puntos de diferencia con relación al segundo lugar y 15 con el sotanero

Agencias

Querétaro golea y logra primer triunfo

CIUDAD DE MÉXICO- Querétaro logró el domingo su primer triunfo en el torneo Grita México A21 al golear 3-0 a Necaxa en la octava jornada, donde Pumas UNAM y Guadalajara empataron sin goles.

Los «Gallos Blancos» de Querétaro registraron su victoria gracias a los goles de Pablo Barrera, Kevin Escamilla y del defensor paraguayo Julio González en su propia portería.

«Nos vamos contentos con el accionar del equipo, los jugadores nos entregaron mucho y eso fue bueno. Supimos jugar, marcar y controlar el partido, el triunfo ayuda para que los futbolistas confíen en sus condiciones y confíen en nosotros», dijo el director técnico de Querétaro, el uruguayo Leonardo Ramos.

«La exigencia será diaria, sólo faltaba un resultado como este. Es un masaje al alma», agregó.

Barrera anotó el primer gol a los 16 minutos con un disparo dentro del área tras recibir pase del estadounidense Bryan Olivera.

Querétaro aumentó su ventaja a los 43 minutos cuando Escamilla metió el balón pegado al poste izquierdo con un potente disparo desde fuera del área.

El tercer gol del equipo local cayó a los 91 minutos cuando González anotó en su propia portería al retrasar el balón hacia el portero.

Pumas y Chivas no se hacen daño

Pumas de la UNAM y Chivas de Guadalajara se enfrentaron este domingo en un duelo que terminó en empate a cero.

A lo largo del partido, ninguno de los equipos generó jugadas de peligro, y el desempeño de ambos equipos provocó críticas entre los aficionados.

A pesar del empate, Andrés Lillini y Víctor Manuel Vucetich, directores técnicos de Pumas y Chivas respectivamente, se dijeron satisfechos con el desempeño de sus escuadras

El argentino resaltó que el cuadro felino tuvo personalidad, principalmente durante el primer tiempo y mantuvo a raya al Rebaño Sagrado.

Víctor Manuel Vucetich, estratega de Chivas, por su parte aplaudió la actuación de su equipo durante el segundo tiempo

Resaltó que conforme avanzaba el partido, Guadalajara corrigió su actuación, y a pesar de que el resultado no fue el esperado, “teníamos idea clara de salir por la victoria, opciones clarísimas, no tuvimos esa certeza, me deja con esa sensación de inconformidad, sin embargo, el esfuerzo ha sido bueno, de visitante estaos muy bien, una cancha difícil la supimos contrarrestar”

La jornada se completará el lunes con el partido entre Pachuca y Toluca.