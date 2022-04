Si quieren juicio a expresidentes organícense y recaben firmas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó llevar a juicio a sus predecesores e insistió en que si los mexicanos quieren que se haga de otra forma “se organicen y recaben firmas”.

En la rueda de prensa matutina realizada en La Paz, Baja California, el tabasqueño reiteró que su política es mirar hacia adelante y no permitir la corrupción.

Y como muestra de ellos puso el caso de los expedientes iniciados, pero sin darles seguimiento, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Todos los expedientes que se encontraron abiertos se les dio continuidad, no se cerraron, porque no tenemos relaciones de complicidad con nadie”, puntualizó.

López Obrador subió luego el tono de voz y sentenció:

“No se trata de llevar a cabo una persecución, pero sí de hacer justicia. No sólo es castigar, también prevenir, que ya no haya corrupción. Es lo que más nos importa. Miren mi pañuelo blanco a los conservadores. No soy Salinas, no soy Zedillo, no soy Fox, no soy Calderón, no soy Peña Nieto”.

Los priistas

Y a todos ellos les enderezó una crítica. Inició con Salinas de Gortari al que llamó el “padre de la desigualdad moderna”.

“Salinas es el padre de la desigualdad moderna, fue el que entregó a sus allegados los bienes de la nación. Para irnos al fondo tendríamos que irnos con Salinas, que, dicho sea de paso, nunca fue cuestionado por el diario Reforma.

“No lo tocaban ni con el pétalo de una rosa. Es Salinas, imagínense la entrega de empresas públicas, bancos. Con Salinas se concentró la riqueza en unas pocas manos. En ese sexenio fue cuando más creció la desigualdad económica y social de México”.

Continuó luego con Ernesto Zedillo, a quien acusó de convertir la deuda de unos cuantos en deuda de todos los mexicanos.

Los panistas

Y remachó con los exmandatarios panistas.

“Vicente Fox impuso a Calderón y, por la imposición de Calderón, convirtió al país en un cementerio. Porque para ganar la legitimidad que no tuvo en las urnas, pegó un balazo a lo tonto al avispero, declaró la guerra al narcotráfico…

“Reforma no dice nada de que el secretario de Seguridad Pública de Calderón, García Luna está preso acusado en Estados Unidos por proteger a un cártel de droga, imagínense a lo que llegamos que el responsable de la seguridad, estaba al servicio de la delincuencia, de eso no dicen nada.

Muy poco”, dijo el presidente.

López Obrador resumió que, en 36 años, “el neoliberalismo es neoporfirismo, sinónimo de corrupción. Los gobiernos neoliberales, desde Salinas hasta el de Peña, se caracterizaron por permitir la corrupción, para decir lo menos, ahí están los datos”.

Por eso, el presidente sostuvo que si se quiere iniciar juicio a los expresidentes se tiene que tomar en cuenta a Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y a Peña Nieto. Todos ellos, dijo, tienen que ver con las atrocidades que se cometieron y que ocasionaron la decadencia de México.