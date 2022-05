‘Sigue corrupción en el gobierno’: López Obrador

Agencias / Diario de Chiapas

México. – A pesar de su lucha por erradicar la corrupción en el gobierno, esas prácticas persisten, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa dijo qué hay quienes se mantienen en la administración actual sin compartir la ideología impulsada desde la presidencial de cero tolerancia a la corrupción.

“Lo que quiero es profundizar más en el combate a la corrupción, avanzar más rápido, con más intensidad. Me molesta mucho enterarme de casos de corrupción. Todavía después de 19 meses estoy encontrando corrupción. Es que estaba podrido el régimen por completo”, expuso el titular del Ejecutivo.

Cuestionado sobre los pendientes que ha detectado en su administración, López Obrador señaló qué hay costumbres que no han cambiado dentro del gobierno, en la relación con empresarios o de parte de integrantes del Poder Judicial.

Reconoció que la lucha contra la corrupción será una tarea diaria, e incluso, aceptó, hay quienes aún laboran en la administración y que siguen pensando que pueden corromperse.

“Tengo mucho trabajo, es limpiar, limpiar, pero no hay otro camino, debemos purificar la vida pública (…) Incluso al interior del mismo gobierno, porque no todos en el gobierno están pensando en la transformación, no piensan en el pueblo. El individualismo avanzó mucho en el periodo neoliberal, el egoísmo, el no pensar en el prójimo, el no pensar en los demás”, puntualizó el presidente.

Estimó que a la fecha ha cumplido alrededor de 90 de sus cien propuestas de gobierno realizadas el día que tomó protesta del cargo, y las diez restantes están en proceso de concretarse.

10 días antes se supo del ataque a Omar García Harfuch

Este viernes Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que al menos 10 días antes del atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García, el Gobierno tuvo información de que se preparaba un ataque contra un funcionario en la CDMX.

Ante esto, AMLO comentó, en La Mañanera, que se informó a los posibles blancos y se les brindó protección.

“Constantemente hay llamadas, amenazas contra servidores públicos y se toman precauciones siempre, en este caso, creo que 10 días antes se tuvo información de que un grupo iba a trasladarse a la Ciudad de México para llevar a cabo un atentado”, dijo en conferencia mañanera.

Y se mencionaba a los posibles blancos, entonces se dio la instrucción primero de informarles y de cuidarlos, protegerlos.

El pasado 26 de junio, EL DEBATE publicó que un grupo armado atacó a balazos al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad, Omar García Harfuch, cuando circulaba en su vehículo en la Colonia Lomas de Chaputepec, lo que le provocó heridas en tórax, brazo y rodilla.

Omar García Harfuch se encuentra hospitalizado y ha sido sometido a dos cirugías. Su salud es estable. Además recordemos que el propio funcionario atribuyó el atentado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).