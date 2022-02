Comunidades sin atención médica

Edgar Castillo / Tonalá

Los altos contagios y la preocupación se encuentran en las comunidades pesqueras por no contar con medicamentos ni atención adecuada para una valoración médica.

Dubal “N” de la Pesquería San Luqueño, en La Costa, dijo que sus padres son de escasos recursos y contrajeron el virus del COVID, sin tener una respuesta de las autoridades de salud.

“Marcamos al número que proporcionan para dar aviso de que en un hogar vayan a valorar a los contagiados y nos dijeron que dentro de tres días y me parece que no es justo. Adquirir medicamentos en las farmacias oscila entre 1500 pesos en adelante para una sola persona, pero no es solo un contagiado en cada hogar y eso nos hace difícil para nosotros comprar las medicinas” aseguró.

Comenta que cuando la persona se pone grave y necesita un tanque de oxígeno es mucho más difícil de conseguir, ya que la renta está en aproximadamente 8 mil pesos, además que se tiene que rellenar en otros municipios, ya que en Tonalá no hay ese servicio.

“Las comunidades estamos abandonadas porque es donde más carencias económicas existe para adquirir los medicamentos para combatir el COVID, nos estamos muriendo ante la falta de medicamentos, la falta de liquidez económica, la mala atención en las clínicas comunitarias donde no contamos con ninguna ayuda ante esta pandemia mundial”, continúo.

El joven de la Pesquería San Luqueño, dice que muchas familias están en la misma situación, necesitan medicamentos y personal para valorar a los contagiados, por lo que piden a la Secretaría de Salud, que envíen personal y kits para los personas contagiadas de coronavirus.