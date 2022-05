Jerónima Toledo exige disculpas

M de R / Diario de Chiapas

Jerónima Toledo Villalobos, presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas, hace constar su derecho de réplica mediante un oficio enviado de cinco hojas en PDF para demostrar su descontento por una nota publicada en estas páginas.

El pasado 16 de julio, el Diario de Chiapas, dice, publicó un editorial bajo el título “Jerónima deshonra a San Cristóbal”, en el cual señalaba a la presidenta municipal como responsable de los problemas políticos, religiosos, sociales e inseguridad dentro del municipio.

Así también, aduce que la acusan de ser incapaz para ejercer el cargo por ser mujer, “el Diario alcanza las subjetividades al colocar en la opinión pública que las mujeres somos incapaces de gobernar sólo por ser mujeres, contribuye a limitar los modelos aspiracionales, las representaciones sociales y autorepresentaciones sobre mujeres en la política y sobre la sociedad en su conjunto”.

La mandataria sostiene –en esta carta resumida-, que la editorial ejerce violencia política y de género, además de no sustentar la información con pruebas.

Afirma, se queja la alcaldesa, que “las mujeres estamos cada vez más presentes en el espacio público, como resultado de la igualdad formal y legal ganada tras años de lucha; este avance no ha significado igualdad sustantiva ni ha sido reconocido por los medios de comunicación”.

Por lo tanto, exige que el Diario de Chiapas ofrezca una disculpa pública hacia su persona por los señalamientos infundados que la discriminan y violentan.

Respuesta a la alcaldesa

En primer término, le aclaramos a la alcaldesa que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia denigramos su trabajo por ser mujer. En ninguna parte del escrito se señala o se hace hincapié a dicha referencia que aduce.

Al contrario, respetamos y somos los primeros en reconocer que sean las mujeres las que cada día alcancen más y mejores opciones laborales, sea el espacio que sea. Lo reiteramos, la señora confunde la gimnasia con la magnesia, ya que como sí lo expresamos, “está mal asesorada” y requiere de la ayuda de alguien (no necesariamente que sea hombre, se habló sin distinguir género) para que la ayude a gobernar una ciudad que se cae a pedazos.

Hace énfasis que caemos en violencia política y de género al plasmar la inconformidad generalizada de un municipio que padece todos los días y a todas horas inseguridad. En este sentido, la señora no sabe distinguir las cosas y a éstas hay que llamarlas por su nombre y por tanto se equivoca al pedirnos que sustentemos con pruebas lo que decimos.

Señora Toledo Villalobos, las pruebas las tiene usted en su penosa forma de gobernar, la prueba más fechaciente y actualizada es que los sancristobalenses le hayan dado el triunfo a otro partido como muestra del descontento; no hay más sustento que lo que usted no quiere aceptar, mucho menos, ver. Ahí están los asesinatos, los robos y asaltos, ahí están los bloqueos y manifestaciones de una ciudad que usted debe, sino solucionar, por lo menos estar al frente de las negociaciones.

Como lo dijimos, reconocemos los espacios ganados, lo que se cuestiona es que a pesar de que esté al frente de la tercera ciudad en importancia del estado no haya resultados tangibles. No se confunda, no le reprobamos su condición de mujer, no. Sólo somos eco de lo que la ciudadanía vive y padece día a día.

Si usted exige que le consagremos respeto y le extendamos una disculpa pública porque estamos violentando a su persona, a su condición de mujer, pues ahí está, le pedimos una disculpa, pero no nos haga cambiar de opinión de que usted, en los casi tres años de su gestión haya sabido y podido entregar un municipio en paz y tranquilo. En eso nos perdona, pero ha sido la peor gestión de los últimos trienios y usted lo sabe.

No trate de esconder con marrullerías que se le ataca como mujer, no se cobije bajo el manto protector de una causa que las mujeres se han ganado a pulso y que no sólo respetamos, sino que aplaudimos.

Los sancristobalenses cuestionan su trabajo y a ellos debe dirigirse. En el Diario, como medio líder que nos ha dado vigencia casi cinco décadas de estar a la luz pública, nos abocamos a ser portavoces de la información que se genera. No nos toca criticar si el que funge en el servicio público es mujer u hombre. Cuando se es funcionario todos asumen la misma estatura que las leyes los obligan. No intente envolver a la opinión pública, a sus gobernados. Está errada en su intento de réplica.