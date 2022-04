Liberan a retenidos

Mariana Gutiérrez / Ocosingo

Molestia y asombro causó el actuar de algunos trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar Número 32 de Ocosingo, quienes a través de un comunicado dieron a conocer que no brindarían servicio médico e “invitaron a la población a no enfermarse”, ya que no se daría ningún tipo de atención.

Este comunicado surgió luego de que cinco funcionarios fueran retenidos la noche del pasado martes 29 de junio por pobladores de la comunidad El Contento, tras no llegar a acuerdos en la mesa de diálogo.

Esta decisión afectó a los familiares de algunos pacientes que se encontraban a las afueras, quienes manifestaron que sus enfermos de un día a otro fueron dados de alta, sin conocer a fondo el estado de salud de los mismos, ya que los doctores en turno les hicieron de su conocimiento que el IMSS cerraría.

Sin embargo, cerca de las 16:00 horas, los ejidatarios de El Contento liberaron a las cinco personas retenidas, tres de ellos se trasladaron al municipio de San Cristóbal de las Casas en donde se instaló una mesa de negociación con los familiares, representantes de la CNTE Sección 07 y directivos del IMSS.

Gracias al diálogo se lograron acuerdos importantes entre los que se habla de la instalación de médicos, mejor atención a los pacientes, entre otros convenios que se acordaron.

En tanto, por acuerdo y temor del propio personal médico restante, las consultas externas de la clínica se mantendrán suspendidas, brindando únicamente el servicio de urgencias.

Por otro lado, se confirmó que la maestra fallecida no era derechohabiente del IMS, si no del ISSSTE, fue recibida en dicha clínica debido a que la clínica del ISSSTE más cercana –en Palenque- está operando como centro COVID y presentó complicaciones previas al parto.

Actualmente se investigan las causas del deceso para corroborar o descartar la presunta negligencia médica.