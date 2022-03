No relajar las medidas, pide edil de Tonalá

M de R/ Tonalá

Al llevarse a cabo la sesión permanente número 82, del Comité Regional de Salud (Coresa), el presidente municipal Manuel Narcia Coutiño indicó que hay preocupación ante el relajamiento de las personas, del turismo local principalmente, quienes acuden a las playas del municipio sabiendo que se encuentran cerradas por la pandemia del Covid-19, al estar acudiendo sin tomar las medidas que pide la secretaría de salud podríamos regresar al semáforo rojo.

Narcia Coutiño dijo: “¿Se imaginan lo que ocasionaría un rebrote? Si no queremos tener repuntes no debemos bajar la guardia, estar en semáforo naranja no quiere decir que ya se pueden hacer las actividades de manera normal”.

A pesar de ser una disposición federal de salud, las playas han estado concurridas los fines de semana, y no está permitido, no es lo correcto pues podría haber un contagio masivo, por lo que exhortó a la población Chiapana “recuerda que tu salud y la de tu familia es tu responsabilidad.

El munícipe sostuvo que se continúa con filtros sanitarios en centro de abasto, operativos a establecimientos esenciales y no escenciales, desinfección de vehículos en la clínica Covid, así como operativos en playas.

En dicha sesión de salud estuvo presente el mandatario municipal Manuel Narcia Coutiño, Andrea Celeste Ochoa López, síndico municipal; Mitzy Cristian Zambrano Cigarroa, directora del Instituto de Empoderamiento de la Mujer y José Rivera, secretario de Protección Civil Municipal.