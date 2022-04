Reabren restaurantes en SCLC pese a semáforo rojo

Pepe Rey / San Cristóbal

Afiliados a la Asociación de Bares Turísticos (Abatur) y la Organización por la Justicia Social determinaron abrir sus restaurantes a pesar de que la ciudad se encuentra en semáforo rojo y hay ‘ley seca’, aunque se encuentran acatando las medidas sanitarias.

Jorge Hernández González, presidente de Abatur, dijo que ya han enviado un documento a las autoridades municipales para que se levante la ‘ley seca’ y así puedan vender de forma moderada.

“Estamos abriendo restaurantes sin venta de bebidas alcohólicas por el momento, dando cumplimiento a la ‘ley seca’, no creo que abran los bares, pero tenemos una reunión, se mandó un escrito al gobernador donde se le explica la situación y se le solicita apoyo al secretario del Trabajo para que intervenga para ver si podemos quitar la ‘ley seca’ en San Cristóbal”.

Explicó que en el escrito plantean la venta de bebidas con horario restrictivo de una de la tarde a las 11 de la noche “cuidando la ingesta de alcohol, que sea moderado para acompañar los alimentos con una cerveza o un vino, buscando reactivar la economía”.

“Estamos capacitando al personal para que trabajen con todos los protocolos como usar cubrebocas, caretas, tapetes sanitizantes, desinfectar los locales, hacer las fumigaciones, tener los puntos de lavado interior, papel para manos especial, todos los desinfectantes para alimentos y demás. Abatur abre 15 negocios”, abundó.

Por su parte, Óscar Vicente Ortega Hernández, presidente de la Organización por la Justicia Social en San Cristóbal, indicó que entre 15 y 20 negocios abren entre este martes y miércoles restaurantes bares familiares, sin la venta de bebidas alcohólicas.

Finalmente, indicó que también se tendrá el control de no llenar mesas y espacios, evitando la aglomeración, además de que todos los espacios deben garantizar todas las medidas expuestas por la Secretaría de Salud y quienes no cuenten con esto, no podrán abrir.