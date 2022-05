Tenejapa ya se vacuna

M de R / Diario de Chiapas

“Quiero la vacuna, no me quiero morir. No había escuchado que viniera la vacuna y por eso no me vacuné, ahora vine solita”, comentó doña Micaela López Girón, originaria de Tenejapa, quien además de trabajar en el campo es partera tradicional del programa IMSS Bienestar.

En Tenejapa habían dicho no a la vacunación anti COVID-19, sin embargo, gracias a las mesas de trabajo y al diálogo social con diferentes autoridades del municipio este miércoles 4 de agosto los pobladores accedieron a aplicarse el biológico y al corte de las 15:00 horas se habían aplicado 700 dosis.

De las adultas mayores que se mostró más contenta por tener la vacuna de la marca AstraZeneca fue doña Micaela, de 68 años, que expresó su sentir a través de la doctora Olga López Sánchez, encargada de la Unidad Médica Rural (UMR) de Tenejapa, quien fungió como traductora gracias a que habla tseltal.

De 91 años, Catarina Girón Pérez fue una de las inmunizadas contra el virus SARS-CoV-2 en Tenejapa. Llegó a las 9:00 de la mañana a la sede instalada en la cancha del municipio acompañada de su cuñada, María Santiz Girón, de 42 años, quien con el poco español que habla dijo que acercar la vacuna les facilitó el proceso.

“Ella decidió venir porque un camión lo pasó anunciando, la traje acá cerquita porque yo no puedo llevarla a San Cristóbal y ella ya no puede viajar.

Ya toda mi familia está vacunada, menos los menores de edad”, mencionó María mientras doña Catarina sonreía porque por fin está protegida.

En la cancha de Tenejapa la vacunación se volvió una fiesta, familias enteras respondieron a la invitación a la inmunización, pues además en este municipio se abrió la vacunación a la población mayor de 18 años.

Quienes aprovecharon que el rango de edad de la vacunación en Tenejapa fue para población arriba de la mayoría de edad fueron Efraín y Micaela, de 29 y 28 años, respectivamente.

“Nos avisaron que a la comunidad iba a llegar la vacuna y por eso venimos a la cancha, queríamos vacunarnos para prevenir la enfermedad”, indicó Efraín, padre de familia.

En el distrito II, el representante de la brigada Correcaminos en la región, Javier López, informó que desde que inició el Plan de Reforzamiento de Vacunación anti COVID-19 han logrado cubrir 16 de 18 municipios que contemplan la región de Los Altos.

“Es un día simbólico porque llegamos a un municipio en el que no había llegado la inmunización, y ver que la gente está respondiendo nos dice que la gente sí se quiere vacunar, quizás faltaba cercanía o trabajo de concientización, pero las reuniones con las autoridades municipales y tradicionales es lo que nos ha permitido entrar para aplicar el biológico AstraZeneca”.

Javier López señaló que en el distrito II seguirán con el trabajo de concientización para seguir acerando la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a todos los rincones de Chiapas, tal como lo instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador y el encargado del Plan de Reforzamiento de la Vacunación anti COVID- 19 en el estado, Mtro. Zoé Robledo.