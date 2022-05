Elon Musk donaría su dinero para acabar con el hambre mundial

2% de la riqueza de Elon Musk basta para alimentar a 40 millones, según la ONU: Musk dice que donará el dinero si el proceso es transparente

Xataca

Todo empezó cuando el director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, David Beasley, dijo que una sexta parte de los 36,000 millones de dólares en que aumentó el patrimonio neto de Elon Musk debido al histórico acuerdo entre Tesla y Hertz, eliminaría el problema de escasez alimentaria para 42 millones de personas. Beasley incluso se refirió con las palabras «riqueza sin precedentes» a la obtenida por Musk.

Tres días después, a través de su cuenta de Twitter, Elon Musk reaccionó: «si WFP puede describir en un hilo de Twitter exactamente cómo 6,000 millones de dólares resolverá la crisis mundial de hambre, venderé acciones de Tesla ahora mismo y lo haré«.

La importancia de los matices

En realidad, como se lee en su tuit, Beasley nunca dijo que los 6,000 millones de dólares eliminarían la crisis mundial del hambre, como dijo Musk. La sentencia proviene de cómo algunos medios retomaron las declaración de Beasley. CNN Business por ejemplo citó a Beasley como si él hubiera asegurado que el 2% de la riqueza de Musk eliminaría el hambre mundial, cuando Beasley claramente dijo que ello solventaría el problema de 42 millones, no la escasez alimentaria global.

En un tuit posterior, el propio Beasley dijo que el encabezado de CNN al que Musk reaccionó no fue preciso. «Encabezado no preciso, 6,000 millones de dólares no resolverán el hambre mundial, pero prevendrá inestabilidad geopolítica, migración masiva y salvará a 42 millones de personas al borde de la inanición«, dijo Beasley.