Honores para Aremi en el muro de atletas

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.-La medallista olímpica Aremi Fuentes disfrutó que su nombre se encuentre por segunda ocasión en el muro de deportistas que han competido en unas magnas justas de verano por México.

Fuentes, quien obtuvo la presea de bronce en la división de 76 kilogramos, visitó las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano (COM) para recibir su certificado de participación en Tokio 2020, donde pudo disfrutar que ya está en el listado de mexicanos que han ido a unas justas.

Ella ya había sido incluida en el muro como una de las participantes en los Juegos Olímpicos de la Juventud de la primera edición de Singapur 2010, en la que también se colgó una presea de tercer lugar.

Ahora escribo mi nombre en el muro de los atletas élite, al lado de mis inspiraciones, Soraya Jiménez, Luz Acosta y Damaris Aguirre. Es un sueño hecho realidad”, comentó Fuentes, quien se convirtió en Tokio en la cuarta halterista nacional en subir al podio de unas magnas justas veraniegas y la primera en su disciplina en hacerlo tanto en juegos convencionales como juveniles.

Fuentes valora mucho sus éxitos, los cuales son recompensas a duros momentos en su preparación para ser una medallista olímpica.

He sido capaz de levantarme de las adversidades. En estos días he revalorado todo para sentirme muy orgullosa de mí. Soy una persona fuerte, trabajadora, persistente; quien no se derriba con cualquier cosa, pero también soñadora”.

La deportista chiapaneca, quien se ha formado en Mexicali desde hace varios años, tomará unos días de descanso antes de volver a los entrenamientos para prepararse rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

A partir de ahora rumbo a París, no va a cambiar nada, no voy a bajar la guardia, al contrario, voy a seguir con esa sed de triunfo con la que inicié para buscar ese otro sueño y muchos más”.