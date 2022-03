Le vaciaron la cuenta en Banco Azteca

**El gerente de la empresa aceptó que un ex empleado retiró el efectivo.

**El afectado exige que le entreguen su dinero, pero el gerente no se quiso hacer responsable.

CINTALAPA. Esteban Pérez López, entrevistado por el Diario de Chiapas, dijo que por más de un año había venido ahorrando su dinero para ocuparlo en estas fechas, y resulta que este miércoles que llegó a la sucursal de este valle a retirar, le informaron que sus cuentas estaban en ceros.

El afectado asegura que tiene en su poder todos los comprobantes que le dieron cuando realizaba sus ahorros, y también dice que en todo el año no hizo un solo retiro porque ese dinero ya estaba destinado para una cosa en específico, y ahora le salen con que no tiene nada.

“Al saber que mis cuentas estaban en ceros me acerqué a hablar con el gerente, este me dijo que una persona que trabajó en esta sucursal pero que ya no, hizo el retiro de mi dinero el 5 de enero de este año, esa fecha sacaron 99 mil 600 pesos, y apenas el martes sacaron el resto sin mi consentimiento, y por eso me dirigí a la fiscalía del ministerio público a realizar mi denuncia por el delito de robo en contra de quien o quienes resulten responsables, y mi denuncia derivó el registro de atención 0084-017-0702-2021, esperando que el ministerio público no haga caso omiso del delito del que fui víctima”, subrayó Pérez López.

Dijo el afectado que hoy jueves se trasladará al capital del estado para denunciar este hecho ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Condusef, ya que asegura que no es la primera vez que en este banco le roba su dinero, por está dispuesto a tocar todas las puertas que sean necesarias hasta que su dinero le sea reembolsado.

Por último el afectado pidió a todas las personas que ahorran en este banco, a que lo retiren antes de que les digan que ya no hay nada, porque cuando esto pasa, todos se avientan la bolita para no hacerse responsable del robo.