El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia mañanera con el informe semanal del Pulso de la Salud.

AMLO se hizo prueba de COVID-19; dio negativo

El Presidente dijo que debe actuar con responsabilidad por lo que previo a su viaje a Estados Unidos se practicó la prueba de covid-19 y dio negativo y lleva su certificado.

“Me hice la prueba del covid-19 para que ahora sí puedan decir que estoy alineado; no me había hecho la prueba porque no tenía síntomas.

“Me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad y estar seguro de que no tengo afortunadamente este virus, ya me hice la prueba, llevo mi certificado; también humildemente, si allá tengo que volver a hacer la prueba la tengo que hacer, porque tengo que ser respetuoso de las normas y no se me quita nada, no hay demérito; yo quisiera que nadie enfermara”.