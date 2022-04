Chilón en contra de la reelección

Militantes inconformes de Morena se manifestaron

Mariana Gutiérrez/Corresponsal Diario de Chiapas

Chilón, Chiapas.- Dos grupos de militantes inconformes se manifestaron a las afueras del edificio que ocupa las oficinas del partido de Morena Chiapas en este municipio, quienes siendo militantes y seguidores de dos precandidatos: Alfredo Hernández Gómez y Bernabé Jiménez Hernández, coincidieron en no aceptar la reelección e imposición de un candidato a presidente municipal de Morena en Chilón, debido a que no se está respetando los estatutos ni el principio de «sufragio efectivo, no reelección».