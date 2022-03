Choque por no respetar los señalamientos viales

Jorge Martínez/Diario de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Sobre la 10ª Oriente y 1ª Norte de esta ciudad capital, se registró un accidente vial donde una unidad del servicio público en la modalidad de taxi se impactó contra un vehículo particular, el cual salió disparado hacia la banqueta, derribando por completo un señalamiento vial.

Las primeras versiones señalan que uno de los conductores no respetó el señalamiento de Uno x Uno, sin embargo, se desconoce quién fue el responsable, pues en esa zona no se cuenta con cámaras de vigilancia.

Elementos de Tránsito no reportaron heridos. No obstante, los dos vehículos: el taxi, marca Chevrolet, tipo Aveo, con número económico NP0779 y el automóvil particular marca Nissan, tipo Micra, color gris, resultaron con severos daños materiales.