Denuncian foco de infección en Las Águilas.

Alberto Ramos García / Diario de Chiapas

Habitantes del Fraccionamiento Las Aguilas expusieron que autoridades municipales se han negado a solucionar el problema que genera el almacenamiento de basura en la calle Polluelos, esquina con el Boulevard Fidel Velázquez, pues arbitrariamente instalaron los contenedores sobre la vía pública y muy cerca de una casa habitación.

Mediante escrito de fecha 08 de julio del año en curso, y recibido en esa misma fecha por la Secretaría de Servicios Municipales, el residente del domicilio marcado con el número 238 solicita la intervención para que los cuatro contenedores de basura que fueron instalados a unos metros de la entrada principal de su casa y sobre una calle de gran afluencia, sean reubicados.

De acuerdo a la evidencia fotográfica presentada por el quejoso, es notable que los contenedores de basura resultan insuficientes además de que ésta también es arrojada sobre el camellón, generando contaminación para quienes residen cerca de esos dos puntos.

Por lo que, habitantes piden no sólo la reubicación de los contenedores a un espacio donde no resulten afectados los vecinos, pero de igual manera, que se implementen multas a aquellos que arrojen basura en lugares no permitidos.