Denuncian fraude, por un presunto médico en Salto de Agua

Inventó enfermedades para obtener recursos económicos

Mariana Gutiérrez/ Corresponsal Diario de Chiapas

Ocosingo, Chiapas.- La mañana de este viernes 9 de abril, una familia denunció a un presunto médico “charlatán”, quien con engaños logró sacar un recurso de cinco mil pesos para “curar” a un integrante de este núcleo sanguíneo, el cual, según se encontraba en estado grave de salud.

Las victimas señalaron que Ángel Cruz López acudió a la localidad las “Palmas” del municipio de Salto de Agua en donde platicó con el padre de familia, a quien le detectó hígado graso, problemas en la sangre, demasiado estrés y muchas enfermedades. Por tal razón, manifestó que él tenía la solución con productos naturales denominados “ENERGREEN”, mismos que tenían un costo de ocho mil pesos.

“Sólo logramos reunir cinco mil pesos y se lo dimos. Nos dejó algunas cajas, pero dijo que regresaría para dejar las demás cajas desde el 10 de marzo y hasta la fecha no ha regresado” manifestó una de las integrantes de familia.

Desde hace un mes, el médico no ha regresado, pese a que le han marcado al celular y no han podido contactarlo, ya que no contesta las llamadas.

La familia preocupada decidió ir al médico y someter al “enfermo” a unos estudios. Para su sorpresa, los análisis salieron limpios y esta persona sólo presentaba un pequeño dolor de cabeza, pero por el susto y el coraje que llevó por parte del “charlatán”.

Por lo que, bastante molestos señalaron que si esta persona vuelve a regresar no sólo será recibido por la familia, sino también por la comunidad.