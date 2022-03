?Funcionarios que lo decidan aportarán aguinaldo para COVID-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en La Mañanera que ya se dispersaron los recursos para pagar las pensiones de adultos mayores y menores con discapacidad que corresponden al bimestre noviembre-diciembre de 2020, «esperemos que para finales del mes ya se hayan entregado todos los apoyos, estamos hablando de pensiones para 8 millones de adultos mayores y cerca de un millón a niños y niñas con discapacidad».

Estoy pendiente, dice AMLO a tabasqueños ante lluvias e inundaciones

Envió un mensaje a los tabasqueños para decirles que está pendiente ante las lluvias e inundaciones en Tabasco por el paso del frente frío número 9, «decirle a mis paisanos que estoy pendiente, sigue lloviendo, está muy fuerte la inundación en varios municipios porque no ha dejado de llover, ya esta lloviendo también arriba de la presa de Peñitas y eso llevó a que en la madrugada se ampliara el desfogue de la presa, desde luego no como la vez anterior, pero sí está soltando más agua para que no se tenga riesgo en la presa».

Además, dio a conocer que el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, viajará a Tabasco para hacerse cargo de todos los apoyos y las acciones de auxilio a la población.

AMLO analiza enviar otra iniciativa para que nadie gane más que el presidente

El mandatario indicó que no descarta volver a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que ningún funcionario gane más que el presidente de la República, «porque muchos servidores públicos, sobre todo del Poder Judicial, se ampararon, se les concedió el amparo y están ganando más».

«Quiero que quede completamente claro, que se respete la Constitución y que nadie pueda ganar más que el presidente de la República, que haya excepciones, pero muy bien definidas y que no se preste a interpretaciones para que se concedan estos amparos. Desde luego no vamos por ahora a llevar a cabo ningún ajuste, pero más adelante porque tiene que haber austeridad republicana», añadió.

Peso está en su mejor momento desde la pandemia, afirma AMLO

Aseguró que el peso mexicano «está en su mejor momento desde la pandemia a la fecha», a pesar de que todavía no se resuelven las elecciones en Estados Unidos, «o sea, está estable, tenemos realmente una economía sana, finanzas públicas sanas y al aprobarse la Ley de Ingresos y de presupuesto que esté por aprobarse, pues vamos hacia adelante».

AMLO alista segundo paquete de obras de infraestructura con IP

Mencionó que está por darse a conocer un segundo paquete de obras de infraestructura con el sector privado nacional, «tengo una reunión la semana próxima con Carlos Salazar y con otros dirigentes del sector empresarial para revisar otro paquete de obras de infraestructura con montos importantes de recursos para seguir impulsando la economía del país».

Funcionarios que lo decidan aportarán aguinaldo para covid-19: AMLO

López Obrador afirmó que altos funcionarios que así lo decidan aportarán parte de su aguinaldo al fondo para atender la pandemia de covid-19 y reiteró que él no recibirá, «todos van a recibir, todos los servidores públicos, pero los altos funcionarios van a recibir menos voluntariamente si ellos desean aportar, pero en el caso del presidente es el único que no va a recibir aguinaldo».

Con información de Milenio