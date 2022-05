El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

Gobierno realizará campaña para informar a la población sobre reforma eléctrica

Una vez que terminen los foros que se llevan a cabo en el Congreso de la Unión, el gobierno iniciará una campaña de difusión para informar a la población sobre los beneficios de la reforma eléctrica. Aunque adelantó que no podrá estar en todas las conferencias, el mandatario explicó que los secretarios federales serán partícipes.

Mecanismos para protección de periodistas están en revisión, dice AMLO

Ante el reciente asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, López Obrador indicó que los mecanismos para protección de periodistas y activistas se encuentran bajo revisión para identificar los aspectos que se pueden mejorar. Para ello, apuntó que se buscarán acuerdos con los gobiernos estatales.

AMLO respalda a Hugo López-Gatell ante investigación en su contra

Luego de que un juez federal ordenara a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el jefe del Ejecutivo federal defendió al funcionario, asegurando que se trata de un profesional; y que las acusaciones en su contra son actos de mala fe y hasta de odio.

“Apoyo a Hugo López-Gatell, no sólo es una injusticia, sino que es una actuación de mala fe, de odio, no se toma en cuenta que en los servicios prestados a la sociedad el doctor han sido excepcional, es un profesional de primer orden, serio, es una dicha el que contemos en una circunstancia tan difícil con un profesional”, añadió.

AMLO dice que no se opone a que se acorte pregunta de revocación de mandato

Tras la propuesta de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para acortar la pregunta de la revocación de mandato, el Presidente señaló que él no se opondría a modificarla, pues lo más importante es que se lleve a cabo el ejercicio. Comentó que se trata de un asunto de forma y no de fondo.

“Es un asunto de forma, no de fondo, ¿cuál es el fondo? Es preguntarle a la gente: ‘¿quieres que continúe el Presidente o que renuncie?’ Eso es todo. (…) Pero meterse a un juicio sobre eso, sólo que fuera de fondo, yo no me opongo, que lo resuelva, lo que quiero es que ya se va a establecer el método de la revocación de mandato”, explicó.