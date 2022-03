El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno no usará la fuerza para contener a los migrantes centroamericanos que intentan cruzar la frontera sur del país rumbo a Estados Unidos.

«Nosotros queremos la paz, queremos resolver las discrepancias con diálogo. Resistieron mucho los de la Guardia Nacional porque hubo de parte de la migrante agresión, no se cayó en la trampa de responder con violencia. Afortunadamente no pasó a mayores, hay la instrucción de que no se utilice la fuerza», dijo en conferencia matutina.

AMLO busca que ciudadanos midan consumo de luz

Propuso que los ciudadanos paguen de manera voluntaria su consumo de electricidad y así quitar a los inspectores que analizan los llamados medidores de luz.

«No descarto hacer lo mismo para medir el consumo de luz, que lo hagan los propios ciudadanos con una tarjeta y de acuerdo con el tabulador va el pago, nada de ir a medirles, que la misma gente lo haga de manera responsable», comentó.

Caso García Luna, prueba de resaca de política equivocada, dice

Aseveró que el caso de Genaro García Luna es la prueba de que a su gobierno le tocó la «resaca» de políticas equivocadas, por lo que se debe continuar erradicando la corrupción.

«Quiero dejar de manifiesto que nos tocó todavía la resaca, es decir, el saldo de una política equivocada, pero además corrupta en materia de seguridad. Pruebas, pruebas, pruebas, Genaro García Luna, pruebas, pruebas», agregó.

Hay un caso en observación de posible coronavirus en Tamaulipas

López Obrador informó que en el país se identificaron dos posibles casos de coronavirus, de los cuales uno ya se descartó y otro se encuentra en observación en Tamaulipas.

«Ya hay identificación de los virus, dos casos, uno ya descartado sobre esto y otro en Tamaulipas que está en observación. Estamos pendientes», aseguró.

Se investiga acoso en SRE: AMLO

Sobre las denuncias de acoso por parte de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Presidente aseveró que ya dio instrucciones de que se actuara y procedieran, pues no habrá impunidad para nadie.

«Ya está actuando la SRE y di la instrucción de que se actuara, investigara y procediera de acuerdo a lo que más convenía. No hay impunidad para nadie y no voy a sudar calenturas ajenas», añadió.

Avión presidencial sí se puede vender, asegura AMLO

Afirmó que el avión presidencial sí se puede vender porque se trata de un crédito de Banobras, luego de que se acusara que la aeronave no se podía vender, subastar o rentar.

«No es cierto, el avión es nuestro, es de todo el pueblo, es un crédito de Banobras y Banobras es banca de desarrollo, del pueblo, del gobierno, no hay ningún problema. Escuché que no se podía vender porque no era nuestro, claro que se puede», planteó.

AMLO: colocación de bonos de Pemex es algo único

Tras la colocación de dos bonos de Pemex por un monto total de 5 mil millones de dólares, López Obrador destacó que es una buena noticia que significa el refinanciamiento, «es algo único».

«Eso es una buena noticia. Se colocaron bonos a tasas bajas. No significa, para que quede claro, aumentar la deuda de Pemex, es un refinanciamiento, es algo único», declaró.

Vía: Milenio