Morena quita candidatura a Félix Salgado

La Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena ordenó este viernes reponer el proceso de selección de candidato a gobernador del estado de Guerrero.

Derivado del análisis que llevó a cabo dicha Comisión, sobre el caso del senador con licencia, determinó este viernes, que se debe reponer el proceso de evaluación de perfiles para la selección de un nuevo candidato o candidata a la gubernatura de Guerrero.

En contra de Félix Salgado Macedonio, actual senador de Morena con licencia, hay al menos tres denuncias de mujeres ante la Fiscalía de Guerrero por presunto abuso sexual.

En días pasados, activistas y escritoras lanzaron la campaña #UnVioladorNoSeráGobernador con el objetivo de impedir la candidatura de Macedonio.

A la par, solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador “romper el pacto”, con el objetivo de que se pronunciara en contra de la candidatura del senador con licencia.

No obstante, el presidente dijo el jueves pasado en su conferencia matutina: “Ahora, con la simulación sobre el feminismo empiezo a escuchar: ‘Rompe el pacto, rompe el pacto, rompe el pacto’. Les digo sinceramente, y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo. Le digo: Oye, ¿qué es esto de ‘rompe el pacto’?, explícame y ya me dijo: ‘Rompe el pacto patriarcal, o sea, deja de estar apoyando a los hombres’”.

“Pero yo, cuando se habla de ‘rompe el pacto’, pues ya lo estoy rompiendo: el llamado Pacto por México, que no fue más que pacto contra México; o el pacto del silencio que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa, pacto de silencio; pero el otro pacto no”, dijo entonces y agregó:

“¿Y saben qué sucede? Que son expresiones exportadas… importadas, expresiones importadas; o sea, copias. ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso, si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos? Pero también en eso se monta el conservadurismo”, sostuvo.