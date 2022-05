OMS exigió a México intensificar los mecanismos contra el Coronavirus

Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó que el compromiso político de todos los sectores de gobierno en México es crucial para frenar la pandemia por Coronavirus.

En conferencia de prensa, el director general de la OMS resaltó que la atención de la enfermedad debe ser al más alto nivel y no relegada al sector salud:

“Una de las cosas más importantes es el compromiso político al más alto nivel. Debido a esta pandemia, no se trata sólo del sector de la salud. Es decir, casi todos los sectores del gobierno y todos los enfoques del gobierno, involucrando a todos los sectores, y liderados por el mandatario, es muy crucial”, señaló.

Además, dijo que la epidemia se puede parar si todos los mexicanos se involucran realmente, lo que aplica también para el resto del mundo. Señaló que la organización espera ver algún progreso en el enfoque de todos los gobiernos y en toda la sociedad.

Para el director general de la OMS es importante utilizar el liderazgo de la cabeza de gobierno para alentar a la población a acatar las medidas y de esa manera frenar el avance del Covid-19.

Adhanom advirtió que las medidas de distanciamiento social que algunos países están implementando no lograrán detener el avance de la enfermedad si no se realizan más pruebas de detección:

“No hemos visto una escalada urgente en las pruebas, aislamiento y rastreo de contactos, que es la columna vertebral de la respuesta al coronavirus. No puedes combatir un incendio a ciegas. No podemos frenar esta pandemia si no sabemos a quién está infectando. Nuestro consejo a los países es sencillo: pruebas, pruebas, pruebas“

Indicó que es importante hacer pruebas de laboratorio a todos los casos de neumonía atípica, a todos los casos sospechosos y a las personas que hayan tenido contacto con los pacientes infectados con el virus.

Por otra parte, Maria Van Kerkhove, experta de la OMS en brotes epidémicos, señaló que lo que se pretende es reducir la transmisión entre individuos además que “se reduzca el contagio entre jóvenes y el contagio de personas de avanzada edad ya que se ha visto en otros países tocados por el coronavirus que mayores de 60, 70 u 80 años, son los que más riesgo de contagio tienen y más riesgo de morir”.

Las recomendaciones de la OMS fueron, principalmente, aislar a los infectados en hospitales o en sitios médicos. Sin embargo, si el paciente es recluido en su hogar se deben llevar a cabo medidas extremas de precaución para que no contagie a los demás integrantes de la familia.

Para lograrlo, los expertos señalan que la persona enferma debe permanecer en un cuarto separado y evitar el compartir el mismo baño, además debe contar con una vajilla personal. Añadieron que, si alguien se encarga de cuidar al paciente, esta persona debe estar en buen estado de salud y no padecer alguna enfermedad crónica o subyacente como diabetes, cardiopatías, cáncer o VIH.

Actualmente, la Subsecretaría de Prevención Promoción de la Salud de México ha registrado, hasta corte del pasado lunes, 82 casos confirmados con Coronavirus y 171 casos sospechosos. Hugo López-Gatell, titular de esta dependencia, indicó que la epidemia tardaría mínimo 12 semanas:

“Esto no va a ser una epidemia corta, puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China, no necesariamente por las medidas extremas que se tomaron, ya vendrán los estudios y se verán los números de personas que se vieron infectadas (…), pero es el escenario mínimo que esperamos en México, consideramos que podría haber pequeños repuntes, pero se atenderán”, aseguró.

Como respuesta a la pandemia global, declarada hace algunas semanas por la OMS, el gobierno de México ha establecido la Jornada Nacional de Sana Distancia para frenar el avance del Covid-19 en el país. Los puntos principales de este plan son las medidas básicas de prevención, la suspensión temporal de actividades no esenciales, la reprogramación de eventos de concentración masiva y la protección y cuidado de las personas adultas mayores.

