Presentan protocolos de El Buen Fin 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en La Mañanera los protocolos de El Buen Fin, acompañado de integrantes del gabinete, «nos da mucho gusto que se pueda anunciar este programa de manera conjunta tanto el sector público como el sector privado».

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, afirmó que se trata de la décima edición de El Buen Fin, «la buena noticia aquí es que todos, sector público y privado van a cuidar la salud». Y detalló que será del 9 al 20 de noviembre, «se seguirán los protocolos sanitarios, se evitarán aglomeraciones y habrá moderación de aforos». El titular de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco y Servitur), José Manuel López, dijo que El Buen Fin 2020 será «el más exitoso de todos los tiempos».

Aguinaldo se va a pagar el 9 de noviembre

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, reiteró que se pagará la primera la mitad del aguinaldo a los trabajadores del Estado y se entregará a partir del lunes 9 de noviembre, «para que tengan los recursos disponibles».

Profeco alerta que habrá multas para tiendas que incumplan en El Buen Fin

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, alertó que habrá multas para las tiendas que incumplan con El Buen Fin, «vamos a proceder con multas en primera instancia, que se corrijan, al momento ha habido muy buena respuesta». Y recomendó a los mexicanos no comprar en Alibaba, «la única que no podemos evaluar y no recomendamos, sigue vendiendo en dólares y no reconoce la jurisdicción de México.

AMLO pide no esperar a que haya juicio y que Luis Videgaray se presente a declarar

López Obrador pidió no esperar a que haya juicio y que Luis Videgaray se presente a declarar, «no esperar a que haya un juicio, si se está mencionando que una persona está involucrada o se le está acusando y es inocente, pues que muestre disposición para declarar, presentarse, el que nada debe nada teme. Y también si no se hace de esa forma porque cada persona es libre, pues esperar a los procedimientos».

No podemos opinar hasta que termine el conteo: AMLO sobre elección de EU

El Presidente dijo que no puede opinar hasta que termine el conteo sobre las elecciones en Estados Unidos y destacó que no se ha registrado ninguna alteración en la economía mexicana, «no podemos opinar nada hasta que se termine el conteo y la autoridad correspondiente dé al ganador, es una elección cerrada».

«Solo desear que las cosas en Estados Unidos sigan transcurriendo como hasta ahora, que está llevándose a cabo el conteo de los votos, creo que esto va a llevar más tiempo, hay que esperarnos. A mí me satisface que no hay, en el caso de nuestra economía, ninguna alteración, tengo entendido que nuestro peso no se ha depreciado», mencionó.

