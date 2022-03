Preventa, colapsan páginas de cines

A menos de una hora para que arrancara la preventa de boletos para el estreno de «Spiderman No Way Home», las páginas de Cinépolis y Cinemex no se encuentran disponible.

Decenas de personas esperaban el arranque de la preventa para ser de los primeros en ver la tercera cinta del arácnido, correpondiente a la saga de Tom Holland, y uno de los filmes más esperados del universo Marvel.

Esta nueva entrega de Spider Man es un multiverso y los fans esperan la aparición de Tobey Magüire y Andrew Garfield, actores que anteriormente dieron vida a este superhéroe.

Quienes sí ya están confirmados son Alfred Molina y Jamie Foxx, que en anteriores películas interpretaron a los villanos Octopus y Electro, respectivamente.

Cinépolis fijó este 29 de noviembre como el inicio de la preventa para la película, cuyo estreno está previsto para el 15 de diciembre.

El tema es tendencia en redes sociales, debido a las quejas de los usuarios.

«Aún no inicia la preventa, y ya se cayo la app de cinepolis #SpiderManNoWayHome», escribió @Rawr_waffle.

«Todavia ni se empieza la preventa de spiderman y ya tumbaron las dos paginas de cinepolis y cinemex q les pasa», publicó @upyidreu.

Con la información de: El Universal