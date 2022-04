Una mujer denuncia a un sujeto que se rehúsa a liquidarle una deuda

Edgar Castillo / Corresponsal Diario de Chiapas

Tonalá, Chiapas.- Un sujeto identificado como Francisco “Pollo Sonso”, se niega a pagar una deuda de 2 mil pesos contraída con una vecina que le brindó su confianza.

La agraviada, Guillermina «N», dijo a este medio informativo que su vecino se niega a pagar la deuda a casi un año.

Asegura que no es la primera persona que ha sido extorsionada, este sujeto se dedica a pedir prestado y luego se justifica que no tiene trabajo y no tiene para pagar.