Llaman a Frausto a retomar el diálogo: hay cientos de artistas en situación en hambre

La Jornada

Los colectivos Asamblea por las Culturas, No Vivimos del Aplauso y Movimiento Colectivo por el Arte y la Cultura de México (Moccam) emplazaron ayer a la titular de la Secretaría de Cultura federal (SC), Alejandra Frausto Guerrero, a retomar el diálogo sobre el programa Contigo en la Confianza.

Los grupos emitieron un comunicado en el que citan a la funcionaria, sea de manera virtual o presencial, a participar en una mesa de trabajo y diálogo público el miércoles 1º de julio a las 13 horas en las afueras de la Secretaría de Gobernación.

Insistimos en reiniciar el camino del diálogo que usted ha roto, la razón nos asiste. Por ningún motivo, como se ha asegurado, deseamos una confrontación; la mayoría de nuestros miembros compartimos los objetivos del movimiento de transformación de la Cuarta Transformación, apuntaron.

La conminamos a que rectifique y no cometa los mismos errores de los funcionarios de regímenes anteriores. Vuelva al diálogo con una comunidad que desea un cambio radical; no somos conservadores, (y) la invitamos a usted y a su equipo a demostrar que tampoco lo son ni representan la restauración del modelo anterior, pero con acciones, no de palabra.