?“Que se sepa nuestro amor” Mon Laferte y Alejandro Fernández en un dueto de ensueño

Alejandro Fernández, el máximo exponente de la música ranchera alrededor del mundo, une su voz a la de la reconocida cantautora chilena, Mon Laferte, para brindarnos una colaboración única y repleta de pasión en “Que Se Sepa Nuestro Amor”.

Enmarcado en una excelsa producción musical, este dueto es una auténtica obra de arte que proyecta la pasión de ambos intérpretes por la cultura mexicana, reuniendo lo mejor del repertorio instrumental del país. Guitarras acústicas, trompetas, violines, y hasta un acordeón acompañan a las poderosas voces de Mon y Alejandro que, desde lo más profundo del sentimiento, nos relatan una apasionante historia de amor a la mexicana.

Dirigido por Rodrigo Robles, el elegante video en blanco y negro que acompaña a este tema, retoma, desde su trama hasta el detalle en sus letras, elementos de la época de oro del cine mexicano, deleitando en todos los sentidos a sus espectadores, y enalteciendo una vez más el nombre de México a nivel mundial.

MON LAFERTE

“No estaba escribiendo solo una canción de amor, estaba pensando en una canción de principios, de ahora en adelante el amor no debería ocultar jamás. Me pareció que al compartir la canción tenía que ser un dúo y pensé en Alejandro, el exponente más grande de la música regional, y estoy muy feliz de que aceptara”.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

“Escuchar una canción ranchera en una voz tan apasionada y única como la de Mon no ocurre todos los días, por eso cuando me invitó a cantar con ella no dudé ni un segundo en aceptar ¡Que Se Sepa Nuestro Amor!”.