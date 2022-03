Ponle estilo a tu cabello

Prospero Jaime

Diario de Chiapas.

Estas son algunas ideas de peinados y cortes de cabello que pueden llamarte mucho la atención, son peinados fáciles, imita el look de algunas celebridades nacionales e internacionales y sorprende con un recogido simple, un corte básico o una melena suelta y extravagante. Estas representaciones son fáciles que tú misma puedes hacer pero no te has atrevido a utilizarlas, solo es cuestión de que te atrevas. Hay para toda ocasión como una salida casual, una boda o andar en casa, y con las prendas y accesorios necesarios obtendrás un look increíble.