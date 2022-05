Chivas y Águilas, en disputa

Agencias

La Liga MX no presentará este domingo el calendario para el torneo Guard1anes 2020 debido a que todavía hay algunos desacuerdos entre los 18 equipos de la Primera División respecto a los días de juego, derechos de televisión y partidos como local que tendrá cada club en el siguiente certamen que arranca el próximo 24 de julio.

Se pudo saber que la mayor inconformidad entre los clubes es que nadie quiere jugar sin público en las tribunas o por lo menos no los duelos ante rivales de mayor convocatoria porque representaría una pérdida millonaria en el tema de la taquilla, por ejemplo en la primera fecha América estaba programado para jugar en Puebla, sin embargo La Franja pidió que se moviera el duelo a una fecha mas adelante donde exista la posibilidad de que ya estén permitidos aficionados en la tribuna, además otros clubes también mostraron el mismo descontento cuando se enteraron que en este torneo recibirían de local a las Águilas o a las Chivas, rivales que representan el mejor ingreso de taquilla en el torneo.

La misma fuente confirmó, que otro desacuerdo en la conformación del calendario es el de los días y horarios de juego, no a todos los equipos de la Liga MX les agrada la idea de jugar en jueves y están tratando de evitarlo a toda costa porque consideran que puede afectar el rendimiento de los jugadores, por otra parte hay clubes como Querétaro que aún no definen el horario para sus partidos de local, los Gallos se dieron cuenta que jugar en la Corregidora los domingos no tiene buena respuesta y decidieron regresar al sábado, sin embargo aún no se define si lo harán a las 17:00 o a los 19:00.

En el tema de los derechos de transmisión, todos los equipos tienen prácticamente definido ese tema, sin embargo clubes como Atlas y Chivas tendrán algunos partidos que sólo podrán ser vistos por un sistema de cable en particular y todavía no deciden qué encuentros son los que ceden para que no sean vistos ni por televisión abierta ni por televisión satelital.