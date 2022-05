El objetivo por “Checo”

Agencias

En el 2021, Red Bull cambió su tendencia al firmar a Sergio Pérez, un piloto que no estuvo en su Academia Junior Team, algo que no acontencía desde el 2007 cuando optaron por Mark Webber. Las irregularidades de Pierre Gasly y Alex Albon, quienes no cumplieron con las expectativas, motivaron a los jefes de la escudería austríaca a poner los ojos en ‘Checo’, quien tuvo un gran 2020. Jonathan Wheatley, director deportivo del equipo, señaló que se decantaron por Pérez para ganar el título de constructores y así terminar con la hegemonía de Mercedes.

Red Bull luchó rueda a rueda con Mercedes en el campeonato de constructores en el 2021 e incluso por momentos lideró en esa lucha. Sin embargo, en la segunda mitad de la temporada el equipo alemán logró recomponerse y con ello vencer a la escudería de las bebidas energéticas que en esta ocasión se las puso dificil. Si bien, el objetivo para los ‘Toros Rojos’ no se cumplió el año anterior, Checo Pérez les dio esa solidez en el segundo auto que les permitió tener una carta más a la hora de formar una estrategia que beneficiera al equipo y a Max Verstappen como se vio en Abu Dhabi. El director deportivo de Red Bull, Jonathan Wheatley, manifestó su deseo de que en este 2022 Pérez vuelva a tener un auto competitivo para mostrar su velocidad en un año donde se esperan mejores resultados del tapatío, pues el tiempo de adaptación ya quedó en el pasado. “Queríamos ganar el campeonato de constructores y para eso necesitamos que los dos pilotos se unan a la pelea. Sergio Pérez nos dio esto porque es un piloto con mucha experiencia. Hicimos un enfoque muy diferente con él”.

“Los pilotos experimentados saben en qué concentrarse, saben qué los hará más rápidos para ti. Checo también es increíblemente bueno para eso y espero que tenga un auto que muestre su verdadera velocidad es ta temporada” dijo Weatley para Jack Threfall Show.