Esconde Ayuntamiento casi 2 mdp en pago de seguros

A. Marroquín / Diario de Chiapas

El ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que encabeza Karla Burguete Torrestiana, no se quiere hacer responsable del seguro de vida de trabajadores del municipio que fallecieron por Covid-19, denunció personal del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa).

A dos días de protestas, Jorge Iván Domínguez Molina, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SUTSAPA), dio a conocer que el ayuntamiento no ha garantizado y dado certidumbre laboral a familiares de trabajadores del Smapa que fallecieron por Covid, otorgándoles el pago del seguro médico que por ley les compete.

A esto, especificó que la falta de pago del seguro de vida es hacía 16 trabajadores que perdieron la vida a causa del Covid-19, además de pagos de bonos por diversos conceptos y el despido de dos trabajadoras sindicalizadas, sin que hasta el momento hayan recibido su liquidación.

El recurso económico por el concepto de seguro de vida a los 16 trabajadores fallecidos, declaró que asciende al millón 920 mil pesos, ya que por este concepto se entrega la cantidad de 120 mil pesos a sus familiares.

Por lo anterior, puntualizó que los trabajadores sindicalizados se ven afectados por el incumpliendo de contrato colectivo, 900 trabajadores que permanecen laborando bajo protesta, sin que se deje de prestar el servicio del suministro de agua potable, y sin que se deje de atender en las oficinas del SMAPA.

“Tenemos la documentación, al firmar nosotros el contrato pusimos que fuera 60 días posteriores en lo que los dolientes reponen documentos, sin embargo, hay quienes tienen un año y no reciben el pago, a nosotros no nos dicen que no lo van a pagar, nos dicen al otro mes, porque vino elevado el cargo de Comisión Federal y así nos traen”, refirió.