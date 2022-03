Magistrada entrega informe de actividades

M de R / Diario de Chiapas

En este segundo año de gestión, la magistrada presidenta del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Susana Sarmiento López, refrendó su compromiso con las y los ciudadanos de nuestro estado de Chiapas, al hacer a la justicia administrativa más accesible, además, que con la sinergia que se realiza se observan avances significativos y tangibles en las actividades relevantes que tiene a bien efectuar el Honorable Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

Actividades como la Certificación Estándar de Competencia EC0500 Acción con Legalidad y Prevención de la Corrupción en la Administración Pública; impartición de cursos para los servidores públicos de los municipios de la entidad, encargados de la investigación y substanciación de los procedimientos por faltas administrativas por hechos de corrupción; difusión de la actividad jurisdiccional del Tribunal Administrativo, con relación a su función de Autoridad Resolutora sobre las faltas por responsabilidades administrativas graves; preservar la identidad cultural de los pueblos indígenas es uno de los objetivos de los ejes que contiene el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024, a través del lunes tradicional, entre otras acciones destacadas.

Se contó con la presencia del magistrado coordinador de Visitaduría del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Luis Raquel Cal y Mayor Franco, quien asistió en representación del presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura del Estado, el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios; y fungiendo como testigo de honor; en su intervención, reconoció el destacable y arduo trabajo de este Tribunal, además de que se trata del único Tribunal en todo el país que cuenta con un Juzgado Especializado en Responsabilidades Administrativas, el cual expresó que es motivo de orgullo para el PJE; en ese mismo tenor citó en palabras del ejecutivo del Estado: “Hoy por hoy se constata en este Tribunal, que el discurso no es solamente discurso, son realidades, la participación de la mujer en todas las esferas de la vida pública y administrativa del Estado, se ve reflejado en este Tribunal, con la mayoría de mujeres en su órgano máximo de dirección; además, antes se mal entendía que la división de poderes era cada quien ir por su lado, que era su única responsabilidad sin tener una convivencia respetuosa entre poderes; hoy por hoy se ha instaurado sobre todo en Chiapas de manera muy particular no solo la convivencia, si no la relación entre los poderes del Estado, cada uno a lo que le corresponde, sin ninguna división de poderes, pero con una comunicación muy fluida”, recalco el magistrado Cal y Mayor Franco.

Al finalizar su discurso externó felicitaciones personales del magistrado presidente y su reconocimiento a todo el personal que forma parte del equipo de este órgano jurisdiccional.

Por otra parte, la magistrada presidenta agradeció a su familia; a su compañera magistrada, Mónica de Jesús Trejo Velázquez y su compañero magistrado, Víctor Marcelo Ruíz Reyna, ambos integrantes del pleno; al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios.