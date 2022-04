Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

A la vista el profesionalismo y capacidad de Olaf Gómez al frente de la fiscalía

Mediante una metodología teórica y práctica que le ha dado la praxis jurídica el fiscal general del estado Olaf Gómez Hernández ha logrado abatir la delincuencia en aras de seguir brindándole seguridad a la sociedad chiapaneca que hoy en día vive en paz y tranquilidad. Históricamente el maestro Olaf Gómez pasa a la historia de nuestra entidad dejando una huella difícil de borrar, como es la de haber recuperado más de 400 vehículos de particulares, aunado a todo ello la detención de más de 35 personas por secuestro, datos o estadísticas que no se habían logrado en la historia de la fiscalía estatal. Cabe destacar que la fiscalía costa fronteriza a cargo del maestro abogado Juan Carlos Alfaro Cruz, ha logrado obtener por 3ª vez consecutivamente el primer lugar en acciones jurídicas de detenciones y aplicación de la ley, por encima de todas las fiscalías de otras regiones, eso demuestra la entrega y el profesionalismo que él Maestro Juan Carlos Alfaro Cruz le está poniendo a su encomienda y la confianza que el maestro el fiscal general de justicia Maestro Olaf Gómez Hernández le ha depositado. La recuperación de por lo menos 400 vehículos particulares es un record histórico que marca el maestro Olaf Gómez, el cual nunca se había dado en poco tiempo de haber asumido la titularidad de la Fiscalía estatal. Los aciertos de la fiscalía estatal son cada vez más continuos y déjame comentarte amigo lector que hace escasos días la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, bajo el timón del maestro Juan Carlos Alfaro Cruz, lograron el auto de vinculación a proceso en contra de una persona del sexo masculino por delito pederastia en agravio de menor de edad del sexo femenino de identidad protegida, en el municipio de Unión Juárez. Al decir de las autoridades ministeriales que expusieron los datos de prueba ante el Órgano Jurisdiccional en el marco de una carpeta de investigación, que realizó una valoración, fijando al inculpado que responde al nombre de Daniel “N” la medida cautelar de prisión preventiva en el CERSS 03 con sede en el municipio Tapachula. El sujeto vinculado a proceso Daniel “N”, fue detenido en flagrancia por elementos del grupo interinstitucional encabezados por la FGE en el municipio de Unión Juárez, por lo que la representante social llevó a cabo la práctica de las investigaciones pertinentes para recabar los datos de pruebas necesarios, ya que presuntamente el imputado agredió la seguridad sexual de la menor de 13 años de edad, hecho ocurrido el pasado 7 de junio sobre un camino que conduce al Ejido “La Trinidad” municipio de Unión Juárez. Además decirte que, La detención de al menos 35 delincuentes por secuestro es otro rubro que supera las estadísticas en la historia de la fiscalía general de justicia del estado, y este tipo de acciones casi nunca se deja ver o se ventilan mediáticamente porque a los que les lograron recuperar sus vehículo no tienen la capacidad económica para manifestar su gratitud por los medios de comunicación, pero los datos ahí están y ese trabajo profesional hay que reconocérselo al maestro Olaf Gómez Hernández, ¿A poco No?… Es así como la fiscalía cumple y reafirma su compromiso con el gobernador y la sociedad…sin comentarios

REALIZAN MANTENIMIENTO DE PASOS PEATONALES ELEVADOS EN TAPACHULA

Pasando a otra cuestión déjame comentarte amigo lector que allá en mi pueblo la otrora Tapachula la alcaldesa Rosy Urbina dio a conocer que por medio de la Dirección de Protección Civil de Tapachula conjuntamente con la Secretaría de Obras Públicas Municipales, acordonaron los pasos peatonales del puente ubicado sobre la 28ª. calle Oriente Prolongación, en la colonia San José El Edén, al sur de la ciudad e iniciaron los trabajos de reparación de los barandales del mismo que se encontraban deteriorados. Agregó que a través del Área de Identificación y Análisis de Riesgos se realizó la verificación y procedió a acordonar los pasos peatonales del puente para evitar que las personas transiten por ahí y pongan en riesgo su vida, ya que existe el peligro de caer al río. Así mismo subrayo Urbina Castañeda que, de inmediato personal de la Secretaría de Obras Públicas inició los trabajos de reparación de los barandales de esa vía de comunicación. Al final Rosy Urbina acoto, La finalidad es brindar seguridad a todos los habitantes de la zona que transitan por ese lugar…ver para comentar

CHEQUE ORDUÑA DA AGRADECIMIENTO A SUS ELECTORES…

Mediante sus cuentas en las redes sociales el ex candidato del partido verde ecologista a la presidencia de Tapachula manifestó su gratitud a sus electores a los cuales les mando el siguiente mensaje: Qué tal amigas y amigos, después de haber pausado este espacio personal, he decidido retomarlo para agradecerles de corazón. Especialmente a las 17,729 personas que, por convicción y emoción, creyeron en el proyecto político que encabecé en los pasados comicios. Así mismo subraya Ezequiel Saúl Orduña Morgan, “Me siento sumamente afortunado por esas muestras de afectos que en todo momento me dedicaron. Gracias a mi familia por el apoyo incondicional que siempre me demostraron. A todos en general, que siempre han sido fieles en los afectos y leales en la amistad, por eso les digo a todos con honestidad, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Al final acoto, Por mi parte seguiré trabajando con la vocación de servicio y por el amor a Tapachula, que sea cual sea la circunstancia, sentiré siempre en mi corazón. Que Dios nos bendiga en todo momento, saludos… bueno pues ahí está el mensaje de Cheque Orduña quien en los días venideros veremos cuál será su suerte…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

Nuevo cauce de rio bautizado como el paso de la Chona…

Dicen que allá en Suchiate los campesinos van a reinaugurar un cauce de un rio que se los habían desviado y por esa situación sus siembras se habían ido a la baja, pero ahora con el nuevo cauce que regresa a su forma natural los campesinos lo reinauguraran bautizándolo con el paso de la CHONA, pobladores de la zona baja de Suchiate se vieron afectados en sus campos de cultivo al ser alterado y modificado el cauce natural del río Cosalapa por intereses particulares, ahora será llamado el paso de la Chona, por que será, a mí que les importa…ver para comentar

La frase de AMLO en una de sus mañeras…

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, “si lo permite el Creador”, si tengo y estoy bien de salud y lo quiere el pueblo, estaré hasta finales de septiembre de 2024 en la Presidencia de la República…veremos y comentaremos

Nos sumaremos al proyecto del cambio en San Lázaro: Llaven

Luego de manifestar que, “Estoy agradecido con el trabajo y respaldo de los nuevos líderes del Partido Verde Ecologista de México para sumarse al proyecto del cambio, donde logramos ubicarnos entre los cuatro candidatos más votados a nivel nacional. El compromiso es trabajar en unidad para abonar a las políticas públicas de gobernabilidad”, el diputado federal electo por el Distrito VI por la coalición “Juntos Hacemos Historia”, Jorge Llaven Abarca, en el marco de una reunión de trabajo con coordinadores estatales, así como alcaldes y diputados locales electos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde manifestó su gratitud y además reconoció el trabajo de los nuevos liderazgos para sumarse a la transformación de Chiapas y México, señaló vamos a colaborar con el proyecto de cambio en San Lázaro, y los exhortó a los futuros representantes del pueblo de Chiapas a desempeñarse con honradez y transparencia para consolidar la Cuarta Transformación, dejando atrás los vicios del pasado que tanto daño le han hecho a las y los chiapanecos…sin comentarios…Amigo lector, por este día, aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK