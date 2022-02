Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Alerta: Anuncia gobernador medidas preventivas ante pronósticos intensos de lluvias que amenazan

CONAGUA pronostica una temporada fuerte de lluvias intensas y de fenómenos meteorológicos que lo mejor es estar preparado concienzudamente para este tipo de eventualidades que ya se adelantó curiosamente ante el fenómeno grave del cambio climático que se está viviendo en nuestro país y en nuestra geografía estatal. También Protección Civil de Chiapas ha alertado sobre contingencias que pudieran complicarse durante esta temporada de lluvias donde anuncian también huracanes en la zona del sur de México.

Por lo pronto el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó sobre el tema que se ha adelantado la temporada de lluvias y huracanes, que se pronostica será muy intensa debido al fenómeno de La Niña, por ello exhortó a los chiapanecos a implementar todas las medidas de prevención, a fin de no poner en riesgo su vida, integridad y patrimonio. El mandatario subrayó que las lluvias representan un gran beneficio para la siembra y los cultivos de alimentación, pero también pueden provocar inundaciones y contingencias, por ello, es fundamental que la población se mantenga informada y atenta a las recomendaciones de protección civil respecto a las indicaciones meteorológicas.

Más allá de alarmar, es necesario que en efecto este año del 2021, se le ponga todas las ganas por parte de las familias de Chiapas, para que se asuman responsabilidades en materia de la temporada de lluvias, que se están originando muy atípicas, y solamente Dios sabe que va ocurrir. Por lo pronto actuemos con alerta máxima y sobre todo hagamos cultura de la prevención sobre la materia. Así las cosas.

Normalistas desordenan la ciudad capital, y la población sufre los estragos. Enfrentamiento de última hora.

Lamentablemente el grave problema que causan los jóvenes normalistas cuando salen a protestar en la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, es que causan una serie de estragos que afectan a terceras personas enormemente, sobre todo, en materia de vialidad que provoca un descomunal desorden por toda la ciudad, que en ese momento la ciudadanía sataniza a los jóvenes y a las autoridades. Es un principio normal en la mente del pueblo, porque son ellos quienes sufren en carne propia un problema ajeno a ellos, a la gente.

Por eso las protestas ya no solamente provienen por quienes realizan actos vandálicos y atroces, pues también utilizan la anarquía para cometer fechorías como asaltos de tiendas comerciales o quemas de vehículos o casetas policiacas como la última. Por eso esa frase de “No hay autoridad que le ponga un alto a los desmanes que vienen ocasionando, los grupos de jóvenes normalistas”, no deja de ser una llave de irritación popular por parte de los capitalinos que resienten su complicada cotidianidad.

“La tarde noche de este martes, después de causar destrozos en las instalaciones de la policía que se ubica en la Pochota, entrada al poniente de la capital Tuxtla Gutiérrez, y de mantener cerrada la vía de comunicación, se retiraron sin que la policía “molestara a ningún miembro de la Escuela Normal Mactumactzá”. Los manifestantes quemaron y vandalizaron los baños y dormitorios de los elementos policíacos del puesto de control C3 que custodiaban esta salida de la capital chiapaneca”. (Sic) (Diario de Chiapas).

Pero la pregunta queda y sigue quedando: ¿Hasta cuándo se vivirá en la capital de Chiapas, con armonía y concordia, sobre todo cuando los normalistas salen a las calles a protestar, que lo han hecho desde sexenios pasados?

Nos informan de último momento que nuevamente los jóvenes normalistas se presentaron al centro de Tuxtla Gutiérrez, y armaron su borlote donde se dieron algunos enfrentamientos entre policías y estudiantes, dejando en pleno parque una posta de guerra, lo que invoca más a que los operadores de la Secretaria de Gobierno, afinen sus estrategias para resolver estos quebrantos de negociaciones que todavía siguen privando entre la Normal Rural Mactumactzá y las autoridades estatales. Aun todavía hay eslabones extraviados que urgen que se concatenen se eslabonen.

Juan Pueblo.- Se quejan grupos sociales frente al Palacio Municipal enrejado.- Muy mal la acción que hizo la Presidenta municipal sustituta de Tuxtla Gutiérrez, Karla Burguete Torrestiana, quien suspendió el dialogo que mantenía con médicos veterinarios inconformes por una serie de cobros que se les fueron impuestos desde el inicio de este año, sobre todo porque una acción de insensatez hizo que hubiera fuego y barullo de gritos y enojos enfrente del Palacio Municipal enrejado, que hasta ahora los candidatos a alcaldes de la capital, no han dicho este boca es mía, para proponer que se quiten las rejas de fierro que giran alrededor del Palacio Municipal que es el primero en el país, que lo “enrejan” para evitar que la gente pueda ingresar libremente al recinto del pueblo. Un caso inédito en México.

Por cierto, en representación del grupo veterinario inconforme Rubén Hernández Morales, consideró que el actuar del gobierno municipal violenta el derecho a la libertad de expresión, toda vez que la manifestación ha sido la única forma de visibilizar sus quejas. “Ha habido platicas, pero no nos dan respuestas, prácticamente están en el plan de cobrarnos, la presidenta tuvo una plática con nosotros, pero sin solución alguna, nos dan largas y nada más.”

Explicó a Diario de Chiapas, que, desde el inicio de este año, el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios a cargo de Alfredo Ruíz Coutiño impuso el aumento en el cobro para la obtención de la tarjeta sanitaria que les permite operar como consultorios, clínicas u otro tipo de negocios dentro del giro, además de requisitos exagerados y sin fundamento para sus establecimientos, generándoles con ello gastos excesivos, sobre todo en éste tiempo en que la economía se ha visto deteriorada producto de la pandemia mundial por COVID-19. (Sic). Cabe recordar que estos impuestos comenzaron a cobrarse cuando Carlos Morales Vázquez ocupaba el cargo de presidente municipal.

Un escenario que hay que hacerle frente a la problemática antes que sucedan cosas que nadie quisiera que ocurrieran. En fin.

Polémica por decir “tengo metidas las manos”. El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que tiene “las manos metidas” en la elección para renovar la gubernatura de Nuevo León, bajo el argumento de que no será cómplice del fraude electoral. Así respondió AMLO al ser cuestionado en su conferencia mañanera sobre este la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) a los candidatos de la alianza PRI-PRD, Adrián de la Garza; y de Movimiento Ciudadano, Samuel García. “Pero ¿cómo que no voy a tener que ver? — Claro que sí, claro que sí, si no soy cómplice del fraude… Lo vi tres días en las redes sociales y primero pensé que era una noticia falsa, ya se comprobó que es real, hasta me enviaron una tarjeta (…) yo apoyo esa decisión de la Fiscalía, aquí lo denuncié. Un candidato repartiendo tarjetas aprovechando la necesidad del pueblo, una compra de voto descarada, que investigue la Fiscalía (…) Aunque se enojen los conservadores hipócritas, tiene que haber democracia” …Dixe.