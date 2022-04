AMLO, el otoño del patriarca; Del resentimiento al desencanto

José Óscar Valdés Ramírez

Hace dos años era impensable, Andrés Manuel López Obrador era el invencible, las expectativas para el cambio de la 4T eran enormes ¡Por fin justicia! Se acabó la corrupción, no más moches, se acabó la impunidad, por eso votamos, por eso lo respaldamos. El voto del resentimiento, del hartazgo, lo llevó al poder, pero AMLO es su peor enemigo, es un caso patológico, se volvió iluminado dueño de la verdad y el poder absoluto lo perdió.

Hizo lo que quiso, canceló contratos bajo la figura de la Consulta popular, una figura que está regulada en la Constitución, misma que AMLO desconoce. Para que una consulta sea válida debe ser convocada por la Cámara de diputados y llevada a cabo por el INE. Las consultas que no sean así, vulneran el Art 35 Constitucional -para los que no sean abogados, la única manera de que el resultado sea (vinculante) esto es obligatorio deben ser apegadas al Art 35 Constitucional si no las lleva a cabo el INE, son ilegales, son inconstitucionales.

Ya hay sentencias en este sentido con criterios de jueces de amparo, así AMLO canceló el Aeropuerto de Texcoco, pagando millonarias indemnizaciones. Así se la llevó, en obras monumentales que todas, sin excepción, están cuestionadas en sendas demandas de amparo. La 4T espera el veredicto de la SCJN, así Andrés Manuel se lanzó al vacío, sin dilación dilapo su capital político en base a su triunfo electoral y se olvidó que gobierna para el pueblo, tanto para el que lo eligió como para el que no lo eligió.

Desde las mañaneras se dispuso a gobernar y se perdió, la pandemia lo hundió y lo tundió, aún no termina la pesadilla, mató la economía y no al virus. Al igual que Trump minimizó el Covid-19 y ante un Sistema de Salud que estaba colapsado <<fue el caldo de cultivo para detonar la minada salud de los mexicanos>>. Cuando esté artículo se publique estaremos con más de 70 mil muertos y la cifra va para arriba con la frivolidad de López-Gatell y el contubernio del Presidente.

Lo he dicho López-Gatell será el primer funcionario en prisión de la Cuarta Transformación por omisión. AMLO no es responsable por el Covid-19 pero sí es responsable por el manejo de la pandemia. En su 2° Informe se vio, está solo, le llegó el otoño <<como en la obra de Gabriel García Márquez, «El otoño del patriarca»>>. Seguimos teniendo Presidentes que inventan una nación cada seis años y no dan una, gobiernan con los cuates, con los amigos. AMLO no es la excepción… Es la decepción.

En economía estamos como nunca en 70 años y aún no terminamos de caer, en inseguridad estamos en manos de los delincuentes, el narcotráfico manda. AMLO se divierte, habla de un México imaginario como en la novela de Vargas Llosa «La guerra del fin del mundo», inventa un mundo imaginario. Para él, íbamos bien, pero llegó la pandemia, si ya estábamos mal, ahora estamos peor.

Recuerdo las palabras de la maestra Elba hace dos años <<AMLO juega con todos y con todas, hoy lo puede hacer mañana quien sabe>>, hoy le llegó el mañana. Juega AMLO con Carlos Slim lo pone en sus mañaneras. Un viejo lobo de mar, se vende caro, no ha invertido un solo peso en nuestro país desde que llegó AMLO, invierte en Chile, en Perú, en Madrid en Japón, en Usa, pero no en México, de saliva ya se llevó parte del Tren Maya. Slim juega con AMLO -es al revés-.

Los empresarios que llevaron a AMLO con Trump lo dejaron solo en su informe, desde el Presidente de la SCJN hasta el FGR pintaron su raya. AMLO los denosta a su antojo y hoy lo denostan a él, está solo. El escándalo de su hermano Pío Lorenzo lo desnudo, lo volvió a su realidad, el pasado lo condena. Se le cayó Lozoya del horario estelar, enmudeció, no más vídeos.

Una tregua, un pacto, la peor parte la llevó AMLO, su hermano, sus hijos, sus familiares no son pobres y han vivido a sus espaldas rentando su nombre, su proyecto, obvio con su autorización, ante eso le revienta Chiapas. El vídeo que filtra El güero Velasco, el exsenador exgobernador, su protegido y aliado del Partido Verde -el partido mercenario de México- que lo mismo se salió con el PAN con el PRI y ahora con AMLO.

La 4T es una desilusión, un desencanto, aprendimos algo: si estábamos mal podemos estar peor, saltamos de la sartén al fuego. En ese escenario está AMLO, retirarse antes de que baje el telón la obra, ya no pasará a la Historia como él quería, pasará como nunca quiso, dividió una nación. No terminó con los pobres, los hizo crecer, habrá al término de la pandemia 15 millones más de pobres y tendremos una economía quebrada.

Ante estas condiciones, que será Chiapas en México, AMLO prepara el escenario, el único que podrá llevar a Marcelo Ebrard a la Presidencia de México <<sustituir al Presidente, art 84>>. Es simple, para que se pueda entender, si es antes de dos años, antes del 30 de noviembre entrará el Secretario de gobernación y convocará a elecciones en un lapso no mayor a nueve meses. En cambio, si es después de los dos años estamos en el supuesto de los últimos cuatro años, esto es después del 1 de diciembre.

En ese supuesto se nombra por el Colegio Electoral de la Cámara de diputados un Presidente sustituto sin elecciones, es la única posibilidad de que Marcelo Ebrard sea Presidente de México -Morena no volverá a ganar un Presidente de México-. El laboratorio será Chiapas… al tiempo veremos, este es el escenario impensable para AMLO.

Hace dos años para los mexicanos fue un salto para atrás, necesitamos aprender la lección, no más presidentes, no más reyes, no más monarcas, una nueva Constitución, un nuevo pacto federal que una a México, no que lo divida. Andrés Manuel logró lo que nadie, unió al gremio de los abogados, nadie que sepa de leyes avala sus consultas. ¡Abogados! Déjense de grillas, a ponerse los pantalones, México nos llama a defender la Constitución… Así sea con la Vida misma.