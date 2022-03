#HASHTAG DE LA SEMANA

#AMLO RECHAZA PERSECUCIÓN A GOBERNADORES. En la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, dejó muy clara su posición frente a lo que esta pasando con algunos gobernadores de entidades federativas. El caso concreto de Tamaulipas. Rechazó que desde Palacio Nacional haya persecución política en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, «nosotros no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas, la doctrina verdadera y, a lo mejor, la única de nuestros opositores, sobre todo, de los conservadores es de hipocresía, dicen una cosa y hacen otra». Aseveró que la Cámara de Diputados decidirá si se procede contra el gobernador, «es un proceso muy transparente, abierto; hay que esperarnos, no agregarle más cosas de las que deben estar consignadas en la denuncia que presentó la fiscalía”.

#VACUNACIÓN GRATUITA EN CHIAPAS RUTILIO ESCANDÓN. El gobernador pidió a la población no dejarse engañar por estafadores, que buscan lucrar con la salud humana. Durante la reunión con la mesa de coordinación estatal, el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, reiteró que la vacuna contra COVID-19, es gratuita y de carácter universal, afirmando que la dosis busca llegar a toda la población mexicana. El mandatario chiapaneco informó que la vacunación avanza significativamente. Sin embargo, pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por las personas que pretenden lucrar con la salud humana, ya que dicho tratamiento solo se maneja en instituciones gubernamentales. Por último, aprovechó para extender su agradecimiento al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha hecho una importante inversión a favor de la salud de toda la sociedad mexicana.

#APLAZAN AL 01 DE ABRIL REGRESO A ACTIVIDADES ESENCIALES. En concordancia con la política de salud pública federal de continuar con las acciones preventivas para evitar la propagación del COVID-19, el Gobierno de Chiapas determinó extender la suspensión de labores en el servicio público al 31 de marzo próximo, reanudando actividades el 1 de abril. En el reporte epidemiológico sobre el comportamiento diario del COVID-19, la Secretaría de Salud del estado indica que en las últimas horas se confirmaron 23 casos y dos decesos.

#TUXTLA SIN BANDERA Y VALORES PATRIOS CARLOS. Como no se trata del carnaval Coiteco ni tampoco de bailar el cohuiná, el alcalde Carlos Morales Vásquez por segundo año se olvido que había que izar bandera el día más importante de nuestro emblema nacional, 24 de febrero. Quedaron vacías las astas, sobre todo la más destacada, la del libramiento norte, sin que nadie se preocupara por el homenaje que identifica los valores patrios de los mexicanos, la bandera nacional. Todo parece indicar que el coiteco está más preocupado por registrarse como candidato a diputado o bien en el sueño de su reelección y estar en la boleta en junio del 2021, que en cumplir con los deberes del mandato constitucional. Sigue sin hacer su trabajo. Otro atraco de cuentahabiente bancario en la novena oriente y avenida central. Inseguridad, ausencia de valores patrios, abandono de la vida ciudadana de la capital de estado; los únicos que en verdad sí están ocupados en los temas del ayuntamiento y más tratándose de negocios tanto la ponchis-ponchis (su hermanito Jorge) y su asesor y comunicador “el rey Pakal” Alexis Sánchez.

#SIN AMLO MORENA A LA BAJA MANUEL VELASCO COELLO. En un análisis realizado por el senador Manuel Velasco Coello y publicado en un periódico nacional, llega a la conclusión que, si los candidatos de Morena no realizan su trabajo de campaña para recolectar datos, podrían llevarse una sorpresa ya que en esta ocasión por no ir en la boleta Andrés Manuel López Obrador, Morena esta a la baja. Deben preocuparse los candidatos de Morena para hacer su trabajo previo en los distritos y municipios.

#NEMESIO PONCE CON SU PERVERSIDAD ES EN EL IMSS. Ahora que se están dando ajustes al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, uno de los inamovibles en el escalón de coordinador de programas de salud, resulta ser el perverso Dr. Nemesio Ponce, “camillero” de Juan José Sabines Guerrero y cuya especialidad como médico es precisamente lograr que el ratón de Orlando regresara de los viajes extremos a los que se exponía con tanto alcohol y droga. Es perverso y nefasto, Zoé Robledo debe tener cuidado con ese tipo de personaje con el que se esta rodeando, porque podría llevarse una sorpresa, y mucho descredito. Al tiempo.

#RODOLFO ANDRÉS JOVEN ENCARGADO DE NOTARIAS. Actualmente se desempeña como encargado de las notarías públicas en el gobierno del estado en lugar de Fabiola Ricci. Rodolfo Andrés Domínguez Constantino es un joven cuadro profesional que se desempeña de manera brillante en el cargo que le fue asignado.

#EDWIN HERRERA JOVEN PROMESA DE LA POLÍTICA. En la zona fronteriza esta esperando una oportunidad para desarrollar sus actividades políticas, Edwin Herrera, una joven promesa de Morena. Estuvo encargado durante mucho tiempo de #JovenesConstruyendoElFuturo. Esta en la espera de una oportunidad que le pueda presentar su partido Morena, es oriundo de frontera Comalapa y representa una cara nueva y fresca dentro de esta llamada 4T.

#FOX CONTRA ESTRELLA COMO SI SE DIJERA KRAMER vs KRAMER. Pinta para una buena contienda municipal, y para una serie de La Rosa de Guadalupe, la contienda municipal en Comitán, ya que Mario Guillen mejor conocido como Mr. Fox por la alianza de “Van por Comitán” habrán de pelear voto por voto con su ex esposa Estrella, que va por el partido Verde Ecologista de México, de la que se acaba de divorciar.

#CARLOS COLEX OPERADOR DE ORLANDO. Desesperado anda el operador financiero del ratón de Orlando, “el simpático” de Carlos Colex ofreciendo sus servicios a los políticos para conseguir una ansiada chamba. Se promueve a nombre del “distinguido” Cónsul, y asume que toda la estructura la cual aún mantiene en la capital esta puesta al mejor postor.

#JORGE FLORES ASPIRA A SÍNDICO DE SANFERNANDO. Con la experiencia de haber trabajo como síndico del ayuntamiento de Tuxtla, Jorge Flores esta haciendo campaña para hacer síndico en San Fernando con la planilla “Va por San Fernando”.

#HIJA DE TÍO PATRO EMBAJADORA EN REINO UNIDO. Seguramente quien debe estar feliz y pegando de brincos desde los ALUXES por la noticia, es tío Patrocino González. Ya que #AMLO acaba de nombrar Embajadora en el Reino Unido a su hija Josefa. Esa dama tan “decente” del colmillo de Elefante y la del retraso del vuelo. Josefa ahora será Diplomática. Tronco de representante que tendrá nuestro país

#LAS PACHANGAS DE DON JULIÁN. En Chiapas no se respira pobreza y eso lo dejo muy bien claro el profesor Julián Nazar, al organizar una gran pachanga para celebrar el cumpleaños de su hija. Hay que demostrar poder y dinero, ya que está en plena campaña. Por eso monto una excéntrica carpa de eventos en la cual se sirvieron los mejores platillos y vinos; vaya que se ha refinado bastante el llamado “mata tigre”; ya en su momento bohemio exalta en voz alta ¡no te acabes Chiapas!