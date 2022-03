Asesoría Legal

Combate Al Machismo

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Para poder combatir el machismo se debe iniciar desde la casa, muchas madres y padres siempre y por décadas le han dado mas preferencia al niño varón que a la niña en casa, de hecho, a las niñas se les dice que deben servirle a su hermanito y hacerle de comer, con estos actos los padres están haciendo unos inútiles a los niños varones y no están respetando ni dándole su lugar a la niña, los futuros delincuentes son aquellos niños que son sobre protegidos por las madres o abuelas, son aquellos que todo se les permite hasta convertirlos en unos mal criados, las madres han tenido severos problemas con los papás por no permitirles que ellos corrijan a los niños, no con golpes, sino diciéndoles con palabras lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe y no se debe hacer, las madres y las abuelas están a la defensa del niño, con esas actitudes de las madres hacen unos delincuentes a sus hijos y unos futuros machistas, mas aun no generalizo en las madres, ya que hay madres que son un buen ejemplo y dan no solo el amor que sus hijos necesitan, sino la orientación correcta que un niño debe tener, en las familias se espera que los niños ayuden en las tareas domésticas, y ellos lo hacen sin protestar, pero hay madres que piensan que un niño no debe meter mano en las labores domésticas convirtiéndolo en todo un ser machista poniendo como pretexto de que los niños tienen mucha tarea, esto, es erróneo, ya que los niños que colaboran en las tareas domesticas normalmente obtienen mejores calificaciones, de esta manera se hacen mas disciplinados y fortalecen su carácter, así como se fomenta la unidad familiar, las niñas y niños no pueden ser espectadores de violencia en el hogar, es algo que ellos pueden aprender, maduran muy rápido y posteriormente lo llevan a la práctica, cuando una niña, adolescente o joven tiene un novio, siempre es bueno saber quien es su familia del novio, como viven, saber si hay o no desunión familiar, si se practica o no violencia en ese hogar, esto, para proteger a la niña de posibles actos de violencia física y verbal del novio, evitarlos a tiempo es lo mejor, hay madres y abuelas que son todas unas alcahuetas con los hijos varones, aun y con todo ello se atreven a meterse en las relaciones de sus hijos opinando a la antigua, permitiendo que sus hijos o nietos tengan mas novias pero la que se lleva los honores es la novia y que las demás solo son un pasatiempo de su “hijito”, todas, absolutamente todas las niñas, jóvenes y mujeres merecen respeto, todas, nadie es mas ni nadie es menos, no permitan que los hijos jueguen con los sentimientos de las niñas y jóvenes, a los jóvenes irresponsables exigirles que se alejen de las chicas si intentan hacerles daño físico o psicológico, no permitirlo, ponerles un alto, incluso, hay varones que no trabajan, si estudian, y creen que por solo ese hecho se merecen todo, las mamás alcahuetas con tal de ver bien a sus “hijitos” les dan dinero para pagar sus caprichitos y que lleven a sus “novias” al cine o cualquier otro lugar, los hacen unos tremendos parásitos, porque eso es lo que son, unos parásitos que aun y terminando su carrera profesional no saben hacer absolutamente nada y son un asco de profesionistas mimados, hay hombres que aun y con sus 40 o 50 años encima no saben lo que es tener responsabilidades, creen que tener hijos regados por todos lados es un acto de orgullo, y no es así, es un acto de cobardía que debería darles vergüenza, RESPONSABLES: las madres y padres alcahuetes, el machismo es una cadena de nunca acabar, y lo digo de esa manera porque ni en la misma Cámara de Diputados y tampoco todas las oficinas del DIF de todo el país tienen la iniciativa de combatir el machismo de raíz, muchos funcionarios y funcionarias creen que solo con sacar unos promos en medios de comunicación y otros medios sobre el respeto a la violencia contra la mujer y palabras que ya conocemos en la publicidad, realmente no es algo que impacte y cambie la forma de pensar en la sociedad, combatir el machismo de raíz es desde la casa, inculcar valores a los niños, tener una amplia comunicación con ellos, decirles que a las compañeritas de escuela se les respeta en general, hacerles ver que a las niñas con discapacidad se les debe respetar y ver como niñas normales, no burlarse de ellas como tampoco de su físico, hacerles de su conocimiento que deben colaborar en las tareas del hogar, no permitir que los niños sigan los mismos malos ejemplos de los padres golpeadores y alcohólicos, como también es importante mostrarles el camino de Dios respetando el libre albedrio, el machismo, como queda demostrado, no es mas que una muestra de virilidad y predominio de los hombres sobre las mujeres, los hombres machistas piensan que las mujeres son seres inferiores, esto genera a nivel social un sinfín de situaciones de desigualdad y violencia simbólica, que en muchos casos suelen transformarse en violencia literal hacia las mujeres, el machismo, como mucho de los males de nuestra sociedad, es cultural, los hombres no nacen siendo machistas, sino que aprenden desde la infancia y naturalizan algunas actitudes que a lo largo del proceso de socialización definen su manera de pensar y sentir, todos buscamos una sociedad igualitaria en un futuro, entonces debemos empezar a cambiar las cosas hoy y estos cambios deben empezar desde la casa, en otras cuestiones, en las religiones en general los curas o pastores les dicen a las mujeres que se casen y sean sumisas, mas no soy partidario de esas ideas machistas, en general, se les debe decir adiós a la división de labores basada en el sexo, muchos hombres son machistas, celosos y posesivos convirtiendo el hogar en un infierno y pesadilla para quienes son sus esposas o parejas, sin embargo, cuando las mujeres son jóvenes y que sus edades fluctúan entre los 15 y 27 años a los novios, pareja o esposo no le ven defecto alguno, no saben que los hombres celosos las controlan en todo momento llegando al grado de convertirse en una rutina, lo peor, es que muchas mujeres callan todo acto de machismo ante su familia, una de cada tres mujeres sufre violencia por razones de género, muchas jovencitas son engañadas por los novios los cuales les dicen que se junten y que contaran con ellos para seguir pagando sus estudios, mas no es así, cuando la chica se va a su lado del “novio” machista, este, le recorta todas sus alas, todas sus aspiraciones de terminar una carrera y volar muy alto, y todo, por su inseguridad, machismo y celos, quienes ayudados por las madres alcahuetas someten a las jóvenes a vivir un calvario, la ley penal indica que quienes ponen en riesgo físico o psicológico a alguien amerita pena privativa de la libertad (cárcel), miedo, es lo ultimo que una joven mujer debe tener, debe defenderse de los hombres machistas, celosos, posesivos y misóginos, el machismo no respeta niveles socioeconómicos, incluso, hay hombres que por celos y su propio machismo los ciega y llegan a matar a la mujer con tal de que no los dejen y que no vuelvan a andar con alguien mas que no sea él, son varios los tratados vinculantes e instrumentos internacionales que definen esta violencia como la dirigida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, estos mismos instrumentos exhortan a los Estados a tomar medidas para prevenirla y erradicarla, mas sin embargo, a los funcionarios poco les importa este tema, porque incluso, dentro de los mismos políticos también hay quienes practican la violencia contra las mujeres, no hay que olvidar que un sujeto que fue Presidente del PRI en la Ciudad de México era un tratante de blancas, sometía a las mujeres para la prostitución, utilizando la privilegiada posición que tenía el estúpido, misógino, machista y lenon, desgraciado a final de cuentas, que debió haber terminado en prisión a cadena perpetua, pero la corrupción entre las autoridades lo pondrían en libertad, hay que proteger a la mujer contra cualquier acto de violencia que se produzca en la familia, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida social, eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualquier persona, organización o empresa, hay que eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la prostitución y trata de mujeres, toda la sociedad y empresas deben contribuir para el respeto hacia las mujeres, el acoso laboral es otro tema importante, eso se debe erradicar totalmente y debe ser castigado duramente.

Para de una vez empezar a erradicar el machismo se inicia desde los niños en la casa, y es aprender a darles valores, RESPONSABILIDAD, es uno de los valores que deben aprender los niños desde pequeños, tener conciencia de que sus actos tienen consecuencias, GENEROSIDAD, enseñarles que sus hijos no deben enojarse porque otro a usado su juguete, la generosidad es uno de los valores fundamentales que se debe aprender para resolver conflictos y lograr que los mas pequeños compartan sin esperar nada a cambio, COMPROMISO, marcar objetivos y comprometerse con ellos ayuda a que alcancen sus metas académicas con mayor motivación y desempeño, TOLERANCIA, este valor es fundamental en los niños para crear una sociedad sin prejuicios, conocer los diferentes pensamientos y entenderlos hará que nuestros hijos sean más respetuosos y tolerantes, HUMILDAD, nunca se le debe dar halagos continuos a los hijos para que no se crean en posición de superioridad hacia otros niños y por ello se vuelvan unos soberbios, hay que inculcar el respeto a los demás como la humildad, GRATITUD, los niños deben conocer el valor de las cosas es por ello que hay que inculcar el valor de la gratitud, es buenos realizar acciones que demuestren agradecimiento hacia los demás, HONESTIDAD, la sinceridad es uno de los valores mas esenciales, ser honestos consigo mismo hará que los hijos maduren y comprendan que nadie es perfecto, inculcar valores a los hijos desde la infancia es la mejor aportación que una madre y un padre pueda hacer para este país llamado México que ocupa el 95 % de machismo, estamos a tiempo de cambiarlo, no solo se cambia la forma negativa de actuar en relación al machismo, sino también se reduce una tasa importante de delincuencia en el país.