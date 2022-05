Asesoría Legal

Día De Muertos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Si algo tiene México y lo distingue, son sus tradiciones regionales las cuales son múltiples, en todo nuestro país le festejamos a nuestros seres queridos que se han ido los días 1 y 2 de noviembre, esto, es una tradición antigua con raíces en la cultura indígena la cual fue popularizada internacionalmente, de hecho, hay diferentes rituales que se les hace a los muertos en México, por ejemplo, en el Estado de Campeche es muy curioso, ya que en un lugar que se llama, Pomuch, Campeche sacan los cuerpos de las tumbas para convivir con ellos, Pomuch es un pueblo pequeño que se encuentra a 62 kilómetros de la Ciudad de Campeche, las personas de dicho lugar conservan sus tradiciones año tras año, ellos en estas fechas son felices pues esperan durante un año con muchas ansias el sacar los huesos de sus seres queridos para limpiarlos y convivir con ellos, es una tradición muy de ellos y se debe respetar.

En general hay diferentes tradiciones, hay quienes no les ponen ofrendas sino solo van a las tumbas para limpiarlas y lavarlas, ponen flores y de ahí hasta el próximo año nuevamente, en otros lugares se ponen ofrendas como es, veladora prendida, bebidas y comidas que a los difuntos en vida les gustaba, cigarros, flores, etcétera, en otros lugares del país por ejemplo en algunos pueblitos del Estado de Puebla las personas llevan cirios enormes, comida, bebidas y ponen carpas convirtiendo así el panteón en un lugar casi casi de eventos, las personas de San Juan Ixcaquixtla Puebla llevan enormes cirios a los panteones y no se van los familiares de los fallecidos hasta que se acabe el cirio, quedándose toda la noche y madrugada como para estar en convivencia toda la noche con sus muertos, las personas de esta manera sienten un acercamiento con quienes ya se fueron, lo anterior, es mitos y leyendas, ya que en realidad la persona fallecida queda en el lugar donde murió mas no en el panteón, los huesos solo son el representativo de la persona, pero el espíritu y alma se han marchado para no volver nunca más al menos a este plano terrenal, en su momento las almas se elevan espiritualmente hasta irse definitivamente mediante oraciones que la gente les hace, incluso, la mayoría de las almas han reencarnado en otras personas ya, por ejemplo, se habla mucho de personajes célebres de nuestra historia y se les rinde culto, sin embargo, todo eso es ficticio, pues en realidad ya ninguna alma o espíritu se encuentra entre nosotros de épocas pasadas, a menos que hayan quedado atrapados entre este mundo y el de los muertos, sin embargo, las tradiciones del 1 y 2 de noviembre son significativas pues es la cultura de nosotros y es lo que nos caracteriza, las personas les rinden culto a sus muertos a su manera y si ellos son felices así por el acercamiento espiritual que tienen con los que se han ido eso se debe respetar, pues no hay ninguna otra forma de atraer las almas y espíritus para que hablen con nosotros, ya que, hacerlo, es no dejarlos descansar en paz, las personas debemos ser respetuosos de quienes se han ido y lo menos que podemos hacer es orar por las almas para que alcancen un mejor plano espiritual y se eleven y se vayan a descansar por la eternidad, si en verdad nos hace sentir bien el ofrecerles a nuestros seres queridos que se han ido comida y bebida que a ellos les gustaba en vida, adelante, no perdamos estas hermosas tradiciones, pero, tampoco no se vale ocupar estas hermosas tradiciones para vender flores a precios exagerados aprovechándose de la fe de la gente, de hecho, lo mejor que un ser que ha partido es hacerle oración, las flores no las siente ni las huele, ni las toca, es la oración lo que hace que se eleve más espiritualmente los difuntos.

Hay personas que a los días 1 y 2 de noviembre les dicen, “días de los santos difuntos”, los difuntos no son santos, eso no se dice, como tampoco debemos usar la palabra en México “Halloween”, en México no existe el Halloween, ésta última palabra es usada por la mercadotecnia del comercio y las empresas para vender más, pero en realidad no existe, ya que Halloween es una fiesta marcada por las calabazas, el famoso truco o trato de Estados Unidos y el hecho de pasar una noche de miedo, pero esto es en Estados Unidos, no en México, las personas se dejan confundir fácilmente por dichas palabras, en nuestro país es, día de muertos, NO Halloween, y es que hemos adoptado modos y costumbres de Estados Unidos, por ejemplo, en otros lugares de México las noches del 1 y 2 de noviembre hacen fiestas de disfraces terminando realmente en consumo de alcohol y drogas, eso es festejarse a sí mismo mas no a los difuntos, las acciones se han distorsionado totalmente, ya que los días de muertos los usan también ciertas personas para la adivinación de la suerte y esas cosas, en fin, la mayoría de las personas no saben qué quiere decir la palabra Halloween (víspera de todos los santos), pero vuelvo a repetir, los difuntos no son santos, solo son creencias de la gente en denominarles santos a los difuntos, con honrar su memoria, orar por su alma y ofrendarles comida y bebidas que a ellos les gustaba es más que suficiente, de hecho, hay personas que nunca tuvieron contacto con sus familiares en vida, resulta que de muertos lo hacen, que curioso, lo importante de esta hermosa tradiciones reunir a los familiares para limpiar y decorar las tumbas de sus difuntos, orar en grupo para que sus almas se eleven, levantar su altar casero con la mejor comida y degustar con ellos lo que más les agradaba, de igual manera disfrutar el desfile de catrinas y catrines, ahora que se puede, porque el año pasado n ose pudo ni entrar a los panteones pues el coronavirus estaba a todo lo que daba, y, en estas fechas hay que cuidarse mucho pues es tiempos de resfriados, en realidad los mexicanos somos muy ingeniosos, los cumbieros ya sacaron el pasito del coronavirus, bebidas en antros y bares llamadas “coronavirus”, en fin, lo importante es pasarla bien y recordar felizmente a quienes se han ido de este mundo esperando que todas las almas encuentren luz y se vayan a descansar para la eternidad, ¡¡FELIZ DIA DE MUERTOS PARA TODOS!!.