Asesoría Legal

Diputados Federales (Evaluación)

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

La misión de un Diputado Federal es ser la voz del pueblo, establecer leyes que beneficien al pueblo y no que lo perjudiquen, se crean leyes y se hacen reglas para no romperse, y quien las rompa puede ser severamente castigado, aun, hay muchísima tela por cortar o mucho campo por recorrer en iniciativas de ley, de igual manera los diputados se hacen cargo de asignar el presupuesto de egresos de la Federación, considero que los diputados deben tener reuniones con su Distrito Electoral que los llevó a ocupar una curul en el Congreso de la Unión, son pocos los diputados que realizan una buena función, en lo personal, como empresario (dueño de Mercadotecnia de México) y como columnista de medios de comunicación internacional observamos las funciones en ocasiones de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, detallamos un reporte y lo enviamos a quien haya solicitado nuestros servicios, en el 2019 observamos a pocos diputados que realmente se atreven a recibir a personas en sus oficinas, a tener ese encuentro con la gente para que los atiendan, los diputados cuando llegan a una curul pueden representar a un ciudadano aunque no sea de su Distrito Electoral de donde proviene cualquier diputado, tres cosas pasaron, en dos visitas realizadas a uno de los diputados federales se observó lo siguiente, el Diputado Federal Alfredo Vázquez Vázquez recibió en su casa de enlace (Chiapas) a ciertas personas enviadas por Mercadotecnia de México y que son originarios de unos pueblos indígenas, la evaluación es en tres pasos, el primer paso es el tiempo que tarda en recibirlos usando la escala del 1 al 10 fue de 8, la segunda fue la propuesta escuchada por parte del diputado Alfredo Vázquez y las dudas despejadas de las personas usando la misma escala fue de 9, y la tercera, la solución obtenida de los peticionarios por parte del mencionado diputado federal usando la misma escala el resultado fue de 9, pocos diputados federales se atreven a recibir a su gente y de otros distritos electorales para escuchar sus demandas, intervención de los diputados aunque no sean sus distritos, eso habla muy bien de ellos, el personal administrativo únicamente radicado en las oficinas de San Lázaro de este diputado federal en la escala del 1 al 10 fue de 10, la persona que atiende en su oficina local en Chiapas la calificación obtenida es de 7 en atención, y 4 en seguimientos por celulares para citas con el diputado, en relación a la diputada federal Irma Juan Carlos Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la Unión en recibimiento de personas su calificación usando la misma escala es de 2, personal administrativo en San Lázaro es de 3, debido a que no atienden correctamente a las personas y no le dan seguimiento a las peticiones, en relación a la Diputada Federal Pilar Lozano Mac Donald Presidenta de la Comisión de Movilidad tiene una calificación de 4 en atención a personas, 7 de parte de su personal administrativo y 4 para seguimiento de asuntos de la Comisión, calificación para el Diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en atención física a personas escala del 1 al 10 es de 2, personal administrativo en san lázaro es de 8,

seguimiento a asuntos es de 8, resultados por intervención la calificación es de 3, la diputada Julieta Kristal presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, en atención a personas su calificación es de 2, personal administrativo en san lázaro encabezado por el Lic. Cuauhtémoc es de 1, usando la escala del 1 a 10, por último, el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en atención a personas es de 2, personal administrativo su calificación fue de 6, seguimiento a peticiones su calificación fue de 4, el diputado Raúl Eduardo Bonifaz presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur la calificación general para este Diputado es de 5, personal administrativo en san Lázaro es de 7 y de seguimiento de peticiones es de 3, la diputada Flora Tania Cruz Santos, Secretario de la Comisión de Educación en general en la visita que se le hizo de Mercadotecnia de México por la negatividad al recibimiento la calificación obtenida es de 3, personal administrativo y secretaria de oficinas en San Lázaro es de 2, en general, espero que los diputados reprobados no vayan a ocurrírsele ir por la reelección u otro puesto de elección popular, el único Diputado que hasta este momento ha realizado buen trabajo en el Congreso es el Diputado Alfredo Vázquez, únicamente seguido por la Diputada Fabiola Loya quien obtiene de calificación 7 en general incluyendo a su personal administrativo.