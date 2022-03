Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El “coronavirus” podría ingresar a México por la frontera de Chiapas con Guatemala

El Presidente Independiente de los Derechos Humanos en Chiapas, José Manuel Blanco Urbina, fue categórico al advertir con preocupación que urge en la frontera de Chiapas con Guatemala la instalación de cercos sanitarios, ante el anunció de la existencia de la letal enfermedad denominada “coronavirus”, y pidió al gobierno federal que instale “cercos sanitarios” en su frontera sur, sobre todo en los polos fronterizo de Ciudad Hidalgo, Talismán y Ciudad Cuauhtémoc, para atender de frente este problema de peligro de muerte.

“Hacemos un llamado al Presidente de México, a las autoridades federales en materia de salud federal, a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para que intervengan de un grave problema donde el “coronavirus” en el único lugar que podría entrar a nuestro país, es por la frontera sur de Chiapas, porque por ahí nos ha entrado el cólera, el Zika, Chikingunya y el dengue que son enfermedades provenientes del continente africano. No va a ser por la frontera norte, ni por los mares de México, el asunto de la migración que está viviendo México, por el tratado de Marrakech, es el que nos puede golpear con el “coronavirus”, dijo tajante el abogado José Manuel Blanco Urbina.

Entrevistado por Diario de Chiapas, el ombudsperson independiente de Chiapas, pidió que nuestras autoridades federales hagan conciencia en el sentido de que el problema de la migración extranjera ya no solamente es un problema de regulación migratoria, sino que ya con la aparición del “coronavirus”, se convirtió en un problema de salud pública, por lo que hay que estar alerta para evitar que migrantes podrían traer esta cepa letal, que tiene en vilo en materia de salud a naciones poderosas como China, que no sabe a pesar de su poder en salud pública hacerle frente al problema de “coronavirus”.

“No se trata de alarmar, sino de prevenir, porque hasta ahora no se observan “cercos sanitarios”, ni siquiera cuando aparecieron las caravanas migratorias, ahora es casi un asunto prioritario de salud pública en materia de seguridad nacional, porque al menos sabemos que hay una pandemia mundial, y la única puerta migratoria que está abierta de “par en par” en México es el de la frontera sur, y nuestro país, no se debe confiarse, porque no necesariamente la enfermedad la debe traer un chino, sino un Centroamericano que la adquiera en su país o una gente de color de los que están ingresando por miles proviniendo de África”, agrego Blanco Urbina.

Reiteró al final nuevamente el Ombudsperson independiente que no es un asunto de alarma para preocupar, sino un asunto de alarma de prevención, y que nuestras autoridades mexicanas adviertan que el fenómeno migratorio podría convertirse en el vehículo de comunicación para que ingrese esta cepa letal, a la que debemos de estar prevenidos los mexicanos. Así las cosas.

En Tapachula solamente se cuida el Aeropuerto y nada más.

Y mientras eso sucedía, en Tapachula se anunciaba la instalación de un cerco sanitario preventivo en el Aeropuerto Internacional de Tapachula (AIT), con la finalidad de informar a los viajeros nacionales y extranjeros acerca de los síntomas que podrían tener sospechas de un caso de coronavirus. Diario de Chiapas informaba que aunque en México aún no ha sido detectado un paciente contagiado con este virus, en la terminal aeroportuaria de Tapachula se ha colocado este módulo de información y prevención, donde se le pregunta a quienes abordan a este recinto si padece algún síntoma similar a gripe y tos que pudiera asociarse con la enfermedad que vio sus inicios en China.

Sin embargo, la noticia no convenció, porque resulta increíble que solamente se piense en un Aeropuerto, cuando de antemano están ingresando por la frontera sur decenas de miles de indocumentados, y cualquier contagio, no solamente se puede ir en un avión, sino en cualquier autobús o sitios de taxis que recorren desde la costa hasta el centro de la entidad.

Alerta: Cáncer infantil en Chiapas: Es curable si se le detecta a tiempo.

El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Por esa razón, la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del Estado de Chiapas presidido por la diputada María Elena Villatoro Culebro llevó a cabo el foro: “Cáncer infantil en Chiapas”, situación actual, retos y compromisos, donde se analizó –de manera integral- dicha problemática de salud que afecta a la niñez en la entidad.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Villatoro Culebro señaló que es necesario que todos los sectores emprendan acciones en conjunto para prevenir el cáncer. Ante el grupo multidisciplinario que se reunió para analizar el problema de salud, sostuvo que es importante crear conciencia de los retos a los que se enfrentan los niños y adolescentes y sus familias. Es imperativo –dijo- que todos los niños en cualquier parte del mundo tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo.

La legisladora sostuvo que es necesario realizar acciones tendientes a disminuir factores de riesgo en la población, así como desarrollar entornos saludables, reforzar la participación social y, reorientar los servicios de salud hacia la prevención. En fin.

Fiscalía de Chiapas coordina desalojo de predio invadido en el cerro Mactumactzá

La buena noticia es que, derivado de los acuerdos de la Mesa de Seguridad Estatal, que todos los días encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, ayer por la madrugada fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal coordinadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutaron un operativo de desalojo en el ejido Terán del municipio de Tuxtla Gutiérrez, informó el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca.

El responsable de la procuración de justicia en Chiapas, indicó que, en auxilio al Tribunal Unitario Agrario, a través de las fiscalías de Distrito Metropolitano y Asuntos Relevantes, se restituyó a su legítimo propietario el predio Lomas del Sereno de 10 hectáreas, en las inmediaciones del cerro Mactumactzá, el cual estaba invadido desde 2013 por un grupo de personas que se introdujeron al terreno parcelario, derribando postes y alambres, posesionándose del inmueble.

Señaló Llaven Abarca que en el lugar fueron halladas 150 familias, quienes durante la diligencia se retiraron del predio de manera voluntaria y pacífica; asimismo, a petición de la parte afectada se destruyeron 185 casas de madera, lámina y block que habían construido los invasores.

El funcionario estatal detalló que en este operativo participaron más de mil elementos del grupo interinstitucional: Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Gobierno, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ayuntamiento Municipal, Secretaría de Protección Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

En este marco, dio a conocer que con este operativo se han realizado 88 diligencias, recuperado 33 mil 656 hectáreas (23 mil hectáreas correspondientes a áreas naturales protegidas y 10 mil 656 hectáreas de particulares y ejidales) y detenido a 267 personas por el delito de despojo agravado. Al final subrayó que esta estrategia de restitución de predios invadidos continuará en Chiapas, a petición de la ciudadanía y de la Mesa de Seguridad Estatal. Así las cosas. Dixe.