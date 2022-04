Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

EL IEPC hace un llamado a evitar triunfalismos exacerbados: “No Hay que cantar victoria”, sostiene

Partiendo del pensamiento del clásico y el sabio de la democracia, de que “Hay victorias que denigran y derrotas que enaltecen”, en Chiapas, las adversidades y reveses de la población que alegan sufrir chanchullo, mapachería, compra de representantes de partidos en las casillas, compra de votos, y toda una confabulación antidemocrática que ofende, siguen saliendo a flote con lo ocurrido el pasado domingo 6 de junio, “día de la jornada electoral”, pero será el tiempo el que diga que alcaldes y diputados electos les cumplieron a cabalidad al pueblo chiapaneco y quienes fueron los “facinerosos y hampones electorales” que se aprovecharon de influencias partidistas, de complicidades electorales con instituciones, en resumen quienes fueron unos vivales y malhechores de la democracia en el gobierno de la 4T.

Por lo pronto el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, pidió mesura a próximos alcaldes y diputados electos porque el proceso electoral aún no termina. Los triunfalismos exacerbados, aseguró, en nada abonan a la estabilidad social. «Hacemos un llamado a la mesura. El proceso electoral aún no ha concluido. Una vez terminados los cómputos habrá que esperar el resultado de la fiscalización de los gastos de campaña», dijo.

De acuerdo con el proceso electoral local ordinario, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) tiene hasta el 15 de agosto próximo pata resolver los juicios interpuestos en contra de los resultados de la elección de diputados locales, y hasta el 31 de ese mismo mes en el caso de los comicios para miembros de ayuntamientos.

Quienes no sean beneficiados por los fallos, podrán acudir a las Sala Regional con sede en Xalapa, Veracruz, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), que tendrá hasta el 30 de septiembre próximo para resolver los juicios interpuestos en contra de las sentencias emitidas por el TEECH, tanto para la elección de diputaciones locales como de presidencias municipales. Es decir, los órganos y tribunales electorales tendrán la última palabra y definirán en su totalidad la validez de estas elecciones, las más grandes de la historia.

Por lo tanto, demandó a las personas que recibieron constancias de mayoría a no cantar victoria, porque presidentes municipales y diputados locales electos todavía pueden perder si hay irregularidades en sus gastos de campaña, o si violaron la ley en la materia. Chacón Rojas invitó a quienes no fueron favorecidos por la mayoría de votos a dirimir sus inconformidades por la vía jurisdiccional. «El INE (Instituto Nacional Electoral) sesionará a más tardar el 22 de julio y ahí determinará si hubo rebase a los topes de gastos o no; asimismo, habrá que esperar la conclusión de la fase impugnativa», aclaró.

El Conflicto en Venustiano Carranza es histórico, territorial y de orden federal

Lamentablemente el conflicto territorial entre la OCEZ-Casa del Pueblo y la Alianza San Bartolomé de Los Llanos, en el municipio de Venustiano Carranza, es estrictamente de orden federal e histórico (más de 50 años), en donde no existe voluntad política de los grupos para llegar a un acuerdo, en cambio han mantenido enfrentamientos intermitentes a lo largo de décadas. Un caso de olvido durante décadas que hoy la cuarta trasformación busca los canales para solucionar el álgido problema agrario.

Aunque es de orden federal (Reforma Agraria), se han sostenido una infinidad de mesas de trabajo y de diálogo entre los representantes de las organizaciones, siendo intermediaria la Secretaría General de Gobierno, sin embargo, los grupos repentinamente rompen los acuerdos y vuelven a las confrontaciones y bloqueos carreteros en la zona.

Mediante comunicados y llamadas telefónicas a los líderes, la Secretaría General del Gobierno ha hecho convocatorias para solucionar el conflicto por la vía legal y pacífica, ha impulsado llamados a la paz y ha reiterado su voluntad política de privilegiar el diálogo, incluso mantiene puesta la mesa de trabajo las 24 horas.

Asimismo, ha brindado seguridad y protección a la población de la localidad, a través de la presencia de los cuerpos policiacos, debido a que se vive un ambiente de tensión constante por los reportes de personas armadas en ambos bandos.

De acuerdo con notas publicadas en medios informativos, a Venustiano Carraza les han brindado ayuda para fortalecer el bienestar, como la entrega de más de 5 mil apoyos a productores de 19 ejidos y comunidades del municipio, para desarrollas sus cultivos, en el 2019, entre otros apoyos derivados de programas sociales.

Un año antes, en 2018, sostuvieron reuniones con el gobierno, donde acordaron asistir para poder regularizar, desincorporar y arreglar el asunto de colindancias de más de mil 170 hectáreas, integrada en 46 predios, como parte de un largo proceso desde su expropiación en 1995, en la que participaron Registro Agrario Nacional (RAN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin embargo, abandonaron la mesa de trabajo.

Este fin de semana, ambas organizaciones ofrecieron una tregua, luego de la entrega de cuerpos y de dos personas retenidas, con la presencia del personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Secretaría de Protección Civil, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (Sic).

Asimismo, ambas organizaciones acordaron nuevamente llevar el tema agrario ante la Federación, a través de una mesa con dependencias federales, para lograr una solución justa y duradera para ambas partes, no obstante, se espera que cumplan su palabra.

Exlider del SUICOBACH; piden que sea investigado por faltante millonario.- Ante el escenario democrático de la renovación que se hará el próximo 18 de junio del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach), Roberto Ramírez, docente del Plantel 03 de Cacahoatán y uno de los aspirantes a ocupar la Secretaría General, denunció que anteriores dirigentes nunca informaron del avance en la investigación de un desfalco de 350 millones de pesos que afectó el patrimonio de los trabajadores y que obliga a pensar que con el antiguo líder (con más de 18 años en el cargo) Víctor Pinot Juárez, a quien su sindicalismo ha sido señalado como uno de los más corruptos en la historia de Chiapas, originando denuncias de que Pinot Juárez, debe de ser completamente investigado por faltantes millonarios. Así las cosas.

Jorge Martínez rumbo a la dirigencia estatal del PVEM. – El excandidato a la Presidencia Municipal por el PVEM, Jorge Martínez, es actualmente dirigente municipal del partido verde ecologista de Tuxtla Gutiérrez, y los buenos trabajos partidistas locales lo podría catapultar para ser el próximo Presidente del CDE del PVEM en Chiapas. Hay experiencia y tacto político que no cualquiera lo tiene. Inclusive hay militantes que exigen un cambio total rumbo a las elecciones del 2024, porque otras son las estrategias y otros los rumbos. Ya habrá tiempo para analizar este asunto, donde el verde ha madurado tanto que ya es la segunda fuerza política en Chiapas, y la cuarta en el país. Los adversarios dicen que se vaya, pero sigue vivito y coleando en todo el territorio chiapaneco. Se cazan apuestas.