Raúl Bonifaz Moedano

Letras Desnudas

Mario Caballero

El Mareado

No le gustó al diputado Raúl Bonifaz Moedano la respuesta de su homólogo Rubén Zuarth Esquinca a su intervención en la sesión del martes en el Congreso del Estado. Está en su derecho. Y desde luego que puede, como lo hizo, rebatirle. El problema son el tono y los argumentos que utilizó para descalificar los razonamientos del priista.

En tono altanero, casi gritando y manoteando al aire, sin respeto a la inteligencia de su opositor, consideró a Rubén Zuarth de falso y mentiroso porque se atrevió a calificar su discurso sobre la aprobación del presupuesto de egresos del ejercicio 2022 como triunfalista y por señalarle que no es este el momento para utilizar la máxima tribuna del estado para lanzar “alabanzas estériles”.

Después quiso corregirle la plana a Zuarth dando algunos datos que no nos dicen nada respecto a la efectividad de los programas sociales del gobierno federal en el combate a la pobreza y la desigualdad. Por el contrario, Zuarth Esquinca le contestó que en base a los últimos informes del Coneval, actualmente hay más pobres que hace diez años.

Peor todavía, con ánimo de “juvenear” (ningunear o invalidar las ideas de los jóvenes por su edad), empezó por decir que él es un hombre de experiencia en temas políticos, y entredijo que su visión de la realidad es la única que vale porque es una persona de edad. Por lo mismo, no mira hacia el pasado sino sólo al futuro, porque su ánimo de vida así le dicta.

Es una grosería calificar a Rubén Zuarth, quien tiene una carrera política propia y un prestigio ganados a base de esfuerzo, como inexperto.

Así, pues, la respuesta de Raúl Bonifaz a los argumentos del diputado del PRI. Un debate sin sustancia. Puro discurso e indirectas con la intención explícita de ofender y denigrar.

CINISMO E INCONGRUENCIA

Dada la idiosincrasia de Rubén Zuarth, estoy seguro que los dichos de Bonifaz Moedano lo deben tener sin cuidado alguno. Desde que dio sus primeros pasos en el arte de gobernar ha demostrado interés por debatir los temas que más urgen a los chiapanecos, pero con elementos, con esencia, nunca con mentiras. Con Raúl Bonifaz no podrá hacerlo. Este señor no tiene la capacidad ni la calidad moral para debatir sin acabar por hacer una imitación ridícula del presidente López Obrador.

No. Con Bonifaz no se puede debatir porque su verdadera filosofía política es el cinismo. Para él, por su avanzada edad e incongruencia, no existe más que el presente. El pasado no es parte de su memoria. Por lo mismo, critica, insulta y calumnia a los gobiernos pasados cuando él fue parte de ellos, cuando se benefició de ellos y a los que hace no muchos años tanto alababa, como también se le recordó Zuarth.

Como dice el dicho: “a la vejez, viruelas”. Resulta que, remedando la personalidad de AMLO, se le ha dado por dividir al mundo en dos. Por un lado, el pueblo bueno, que es el que está con el lópezobradorismo, con Morena y, por el otro, la élite corrupta que explotó al país, entre ella los partidos que hoy son oposición, como el PAN, PRD y, por supuesto, el PRI.

Pero el morenista Bonifaz Moedano se olvida de dos cosas. Primera, que hasta para echar lisonjas hay que ser congruente. De lo contrario, se corre el riesgo de ser ridiculizado. Como fue su caso el martes pasado. En el que el “muchachito” de Zuarth Esquinca le reviró con argumentos sólidos, con datos concretos.

Tal como fue el momento en que Bonifaz alardeó que “Chiapas es de los estados más beneficiados por la Federación por los programas de Bienestar”, haciendo alusión que durante los pasados tres años el gobierno federal ha destinado importantes incrementos en el presupuesto para el estado.

“Pero quiero señalar e informar a las y los chiapanecos que el gobierno de la República, también para 2022, en los programas federalizados ha tenido un importante incremento para este estado”, dijo.

El priista, contestó: “No se trata de cuánto se destina, sino de los pobres resultados que se alcanza con ellos”.

Pongámoslo así: ¿en cuánto se redujo el número de pobres, no en el estado sino en el país, por los apoyos de los programas sociales? Según informes del Coneval, durante el gobierno de López Obrador el número de personas en situación de pobreza creció en 3.8 millones, pasando de 51.9 millones de pobres en 2018 a 55.7 millones en 2020.

¿Qué podemos decir del nivel de desigualdad en los años de 4T? De acuerdo al Reporte Mundial de la Desigualdad 2022, México sigue siendo una de las economías más desiguales, donde el 10% de la población acapara el 79% de la riqueza, mientras el 50 por ciento de los mexicanos continúa en su lucha contra la pobreza.

La segunda cosa es que el diputado Bonifaz se olvida de que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Ser coherente, pues. Tener autoridad moral para criticar.

Dijo: “no podemos hablar de que, en esta administración, en estos tres años de López Obrador y Rutilio Escandón Cadenas, se habla de una gran corrupción, de una gran impunidad, se habla de un desvío de recursos, como se hicieron en otras administraciones, en donde este estado fue saqueado. No podemos dejar de señalarlo, por convicción personal y por ser parte de este movimiento”.

Y abundó: “Hoy hay una nueva visión de lo que es la responsabilidad administrativa”.

Dejemos, por el momento, el tema de la corrupción y la impunidad y centrémonos en preguntar quién es Raúl Bonifaz para criticar y siquiera hablar de los gobiernos pasados que, como bien sabemos todos, fueron corruptos. Porque como bien se lamentó Rubén Zuarth, hubiera sido bueno que, con esa enjundia, con ese tesón con que ahora cuestiona y descalifica a las administraciones anteriores, lo hubiera hecho cuando formó parte de ellas.

Como muestra un botón. Siendo del PRI, Bonifaz fue regidor en la presidencia municipal de Yassir Vázquez Hernández, una de las gestiones más corruptas en épocas recientes, en la que hubo un manoseo descarado de los recursos de los tuxtlecos, que terminó con un fraude mayor a los doscientos millones de pesos y una deuda para la comuna capitalina por cerca de mil millones.

No es todo. Las obras con las que se operaron los fraudes y los préstamos que incrementaron la deuda, fueron aprobados por los regidores del cabildo, él entre ellos. Es más, cuando fue cuestionado por la depredación de ese gobierno municipal al ser descubierto desayunando con Yassir en semanas recientes, dijo que él no sabía nada. Para mayor cinismo, asegura orgulloso que Yassir es su amigo.

Por otro lado, ahora señala de corruptos a todos los gobiernos del pasado, pero calla ante los cuestionamientos de presuntos desvíos de recursos públicos sucedidos durante su periodo como delegado de la Sedatu en el estado de Morelos y delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo en Chiapas, sí, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Y luego se preguntan en Morena por qué hay dudas sobre su capacidad para transformar la vida pública del país. Pues con políticos como Raúl Bonifaz qué podemos esperar, si con tantito poder se marea. Pierde el piso. De pronto se siente más santo que la Madre Teresa de Calcuta y se olvida del pasado, en el cual tiene muchas cuentas pendientes.

@_MarioCaballero