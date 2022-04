Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El pacto de Insurgentes y la nueva gobernabilidad política

La nueva gobernabilidad política que va a marcar la segunda mitad del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador se construirá desde la Secretaría de Gobernación con la conducción del tabasqueño Adán Augusto López Hernández que tendrá como su principal brazo operativo al Senado de la República y a sus dos operadores políticos centrales al zacatecano Ricardo Monreal y al chiapaneco Manuel Velasco. Ese fue el pacto que se tejió finamente desde hace unas semanas con el visto bueno de Palacio Nacional y que ayer se formalizó con la visita del ahora poderoso Jefe de SEGOB al Recinto Legislativo de Insurgentes contando con la presencia tersa de todos los partidos políticos. El acuerdo está sellado.

Hay muchos escenarios que describen este tratado político más que hacer politiquería, apoyar políticamente en lo que viene en la “otra mitad del camino” para llegar al lugar final con el mando y directriz del Presidente López Obrador. Aunque en las columnas de prensa nacionales lo primero que vieron fue alianzas políticas como la de Zacatecas entre Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, ahora se fueron otra vez con el nombre de Ricardo Monreal, Velasco y López Hernández, quienes han logrado una amistad desde cuando vivía Don Fernando Coello, y tuvo su domicilio en Villahermosa. Amistad añeja.

Actualmente los que observan con lupa la política nacional, aparte de Monreal que sigue creciendo en imagen para una candidatura Presidencial, también ya ven a Don Adán Augusto como un portentoso aspirante también Presidencial, y Velasco Coello que desde antes de la pandemia le llovió duro porque lo acercaron mucho sus adversarios con el propio Presidente López Obrador, al grado de decir que se estaba convirtiendo en un fuerte aspirante a la silla Presidencial, hoy los eslabones y las casualidades se empiezan a acomodarse y súmenle a Marcelo Ebrard, el de la política exterior actual.

En Estados Unidos reivindican para el 2024 a un hombre, en Palacio Nacional a una mujer. ¿Qué ocurrirá?

Movimiento Ciudadano (MC) en Chiapas: Renovarse o morir.

Entre gritos y sombrerazos, el proceso electoral de Chiapas en unos días llegará a su fin, (el ultimo de este mes ya con los últimas decisiones jurídicas de autoridades federales), donde los partidos políticos ya hicieron lo que tenían qué hacer y ahora deberán analizar la renovación de sus dirigencias pues quienes encabezan sus comités estatales o ya recibieron constancias para ocupar cargos en la próxima legislatura local o su trabajo no cumplió con las expectativas que se esperaba cumplieran.

Por un lado, el PAN, donde ya se empiezan a mover las fichas del tablero por un lado con Carlos Palomeque y por otro Cesáreo Hernández quienes se encargaron de dejar en vestigios al PAN chiapaneco, incluso en su único bastión: Tuxtla Gutiérrez. Y en ese sentido llama la atención el caso de Movimiento Ciudadano cuya dirigente, Claudia Trujillo Rincón no cumplió con lo que tenía que cumplir, pues por segundo proceso electoral consecutivo, se encargó de perder el registro del Partido en el Estado, ya que no alcanzó la cuota mínima que necesitaba su partido en Chiapas para mantenerlo y según el último balance nacional, nuestro estado vuelve a ocupar un deshonroso último lugar al no haber logrado lo que 30 estados del país sí obtuvieron; su registro estatal.

Con todo y eso doña Claudia sigue empecinada en el cargo, se quiere reelegir o en su peor escenario dejar un sucesor; y busca maquillar su derrota con cifras ilusorias y cruces de datos carentes de todo valor, pues decir que Chiapas le dio a MC los votos para tener curules federales en la tercera circunscripción es una verdadera jalada pues los votos que sacó MC en la entidad son una burla, pues si tuvo presencia en la preferencia de menos del tres por ciento de los votantes no fue por Claudia sino por sus candidatos que como ciudadanos tenían un fuerte activo en las regiones donde contendieron, y si no ganaron se debe a que como MC no tenía registro local, lo cual no lo imposibilita para contender en elecciones locales, sí le pegó en lo presupuestal y aunque hayan buenos candidatos, sin paga, los resultados son malos como los que entrega Trujillo Rincón.

Así las cosas, el senador Dante Delgado tendrá que poner en la balanza el cariño que le tiene a su amiga María Elena (La Nena) Orantes quien es “cunca” entrañable y mandamás de la falta de resultados de la dirigente Claudia Trujillo o cambiar de jinete para este caballo que fue el que más creció en todo el país, a excepción de Chiapas, para ser más competitivos para el 2024 en nuestro Estado.

Quizá sería bueno que Dante Delgado platicara con actores ex priistas (hoy naranjas) como el senador Noé Castañón, o Manuel Sobrino, o bien, con el ex panista (ex candidato a la alcaldía por MC en Tuxtla) Paco Rojas, quienes seguramente podrían entregarle mejores cuentas en Chiapas. Veremos qué pasa de aquí a que termine este año. También podrían irse a Nuevo León. Ojo. Marca Chiapas podría empoderarse próximamente en Monterrey.

En Chiapas, casa por casa la vacunación.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que la salud es un derecho constitucional y en Chiapas no es letra muerta, por ello las autoridades federales, estatales y municipales trabajan en unidad a fin de proteger la salud, integridad y vida de los chiapanecos ante la pandemia. Tal revelación se dio dentro del banderazo de arranque del Operativo de Vacunación contra el COVID-19 a través de la Estrategia Casa por Casa y Negocio por Negocio,

Subrayó que con esta brigada integrada por más de 4 mil 100 trabajadoras y trabajadores de la salud, se fortalecen las acciones de vacunación en el territorio estatal, y aseguró que dicha iniciativa será exitosa porque las heroínas y héroes de la salud cumplirán con su responsabilidad de manera humana y solidaria, pero con valor agregado porque buscarán convencer a las personas de prevenir la enfermedad mediante la aplicación de la primera dosis de la vacuna.

Desde la explanada del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, el mandatario agradeció al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por estar al pendiente de que Chiapas cuente con suficientes biológicos, lo que aunado al gran comportamiento del pueblo y labor de las autoridades ha permitido que la entidad sea la que más tiempo ha permanecido en semáforo verde, con la menor tasa de casos y defunciones por coronavirus, y una recuperación económica favorable.

En su intervención, el titular del IMSS en Chiapas, Enrique Leobardo Ureña Bogarín, dijo que este esfuerzo en equipo será recordado por la historia, pues quienes lo conforman buscan vacunar a un gran porcentaje para evitar las siguientes oleadas. “Esta explanada de batas blancas tiene la misión de convencer y no vencer, vacunar e ingresar a más gente al gran grupo de personas inmunizadas que suma casi el 50 por ciento de la población” …Dixe.