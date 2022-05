Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

El turismo de Chiapas desfasado, debe regresar el orden, la legalidad y el emprendimiento

El turismo de Chiapas, debe vérsele con otra óptica, sobre todo que se encuentra diferente y desigual por el propio fenómeno de la pandemia que ha golpeado a la economía de todo el país y en Chiapas esta extraordinaria “industria sin chimenea” que era la de mayor impacto y crecimiento, lamentablemente se encuentra ya con muchos ingredientes opuestos y totalmente desfasado que hay que solucionar y darle la dimensión exacta para que vuelva el “boom del turismo en Chiapas”.

No solamente se extraviaron los dos años de la pandemia dentro del turismo de Chapas, cuyo “motor de la economía” se paralizó completamente, sino que se perdió la brújula con el orden, la legalidad y la autenticidad, porque ahora hasta aparecieron empresa patitos que suplen a las empresas debidamente legalizadas y auténticas, y esto ya no es bueno, porque están provocando pugnas y desafíos peligrosos entre los que trabajan y se dedican al turismo de Chiapas, porque aparecieron empresas patitos de toda índole. Por eso el valor de meter orden otra vez, con legalidad y sobre todo autenticidad de que el turismo es de los que saben y conocen esta prácticas y estrategias que es la que quiere Chiapas, y no simuladores y farsantes que contravengan el trabajo de la “industria sin chimenea” y que se le debe de ver con mucha responsabilidad y compromiso por la autoridad y los prestadores de servicios.

Hay que regresar al camino del bien, que no es otra cosa que poner orden, cumplimiento y legitimidad, que florezca otra vez la postal del “Chiapas Turístico”, que es sin duda el pivote central para que nos vaya bien a los chiapanecos, porque en todas las regiones de la entidad hay escenarios que darle al turismo nacional e internacional, Si la estrategia del turismo de Chiapas fracasa , nos va a ir muy mal, porque rebota en otros rubros del servicio público y hasta de la propia justicia y probidad, porque después de no instaurar el orden, viene la anarquía y el desconcierto, y eso no beneficia a nadie.

Diputados locales advierten que turismo es motor de economía de Chiapas.

El pasado 16 de diciembre del año pasado, en el marco de la comparecencia por el tercer informe de gobierno, se dijo que el turismo para Chiapas, es significativo y se convierte en uno de los motores de la economía, por ello se habla de impulsar una nueva Ley de Turismo, coincidieron en señalar la titular de la dependencia Katyna de la Vega Grajales y la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, Flor de María Esponda Torres.

Dentro de esta comparecencia legislativa por el Tercer Informe de Gobierno, la funcionaria Katina de la Vega sostuvo que esta ley contempla dentro de sus objetivos: Proteger y representar el derecho de los turistas en la misma medida que pondera el de los prestadores de servicios turísticos, generar derechos y obligaciones para cada una de las partes. Por su parte ese día Esponda Torres mencionó en su alocución que Chiapas es pionera en el impulso de la legislación

en materia de turismo, por ende, se expone a un análisis profundo que enriquezca y fortalezca las acciones del gobierno del Estado desde el Congreso chiapaneco.

En esa ocasión muchas preguntas se hicieron por parte de los diputados locales, por ejemplo ¿Qué estrategias se están usando para incrementar la oferta turística y para abrir más espacios para turistas de crucero?, ¿Cómo se está impulsando a los pequeños artesanos, restaurantes, hoteles?, ¿que se abran espacios aéreos (taxis) para trasladarlos a lugares cercanos de interés turístico para ampliar su estadía?, ¿sobre las estrategias en general para el turismo sostenible local, nacional e internacional y así hubieron muchas.

Bloqueos y conflictos también afectan al turismo chiapaneco…

Pero más allá de toda esta postal de estrategias, apenas el pasado 18 de enero, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Chiapas denunció que los bloqueos y conflictos en comunidades obligan al turismo a rechazar estar presentes en la entidad. Hasta un 30 por ciento se han cancelado las visitas al estado de Chiapas por los bloqueos y conflictos que se presentan en diferentes comunidades, informó Maricarmen Ponce Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) filial Chiapas.

Los representantes de este sector han dado a conocer que, para este 2022 están en la incertidumbre por los constantes estallidos sociales. Este no es un tema nuevo, pues desde hace 12 años es un problema que se ha salido de control, aunado a que la aplicación de la ley ha dejado que desear.

Dijo también esta Asociación Mexicana de Agencias de Viajes que “Persiste la problemática de bloqueos carreteros, grupos de auto defensas y conflictos electorales, que no permiten que el turismo visite esta entidad sureña, lo que ha generado que, hasta el momento, se han cancelado en un 30 por ciento las visitas a Chiapas”, comentó.

Además de Oxchuc, cuyo bloqueo ha afectado el tramo San Cristóbal- Palenque, los dos destinos más importantes de Chiapas, también existen conflictos en Chanal, Comitán, Aldama, Chenalhó, La Trinitaria y Acapetahua, que deja pérdidas económicas importantes para este sector. Después de dos años difíciles por la pandemia Covid, lejos de esperar un repunte importante en este año, los conflictos cercanos a destinos turísticos, dejan sin muchas expectativas de recuperación a empresarios del gremio. (18 de enero- Diario de Chiapas)

Derogar Ley de Turismo: Canaco

Ayer 3 de febrero Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Tuxtla Gutiérrez, compartió la opinión de inconformidad del gremio empresarial ante la nueva Ley de Turismo en el estado publicada el pasado 31 de diciembre de 2021, ya que se olvidaron temas de gran importancia como la correcta planeación, la garantía para la participación permanente del sector empresarial turístico y la inclusión y el combate a la discriminación de grupos vulnerables. Esto ocurrió durante la celebración de un foro virtual en el que estuvieron presentes el director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo, Alberto de Jesús Cantoral Marina, diputadas locales y líderes empresariales.

Ahí, el líder empresarial destacó que “hay temas que no se están tomando en cuenta, que son fundamentales para llevar a cabo un plan turístico eficiente, que salvaguarde la seguridad e integridad de los visitantes, por eso, es necesario que, como representantes de este sector, no seamos excluidos de estas decisiones tan importantes”.

Diversos líderes presentes en el foro destacaron que nunca se les presentó el proyecto de la nueva ley previo a su promulgación, y que en foros anteriores únicamente se trataron temas que podrían abonar para una mejora al sector turístico; es por ello que solicitan a la Secretaría de Turismo, una modificación a fondo o, en su caso, su derogación.

La molestia por parte de los agremiados en el giro turístico en el estado no es para menos, pues para que una ley se aplique y traiga beneficios, en primera instancia se debe pedir la opinión de los empresarios dedicados a este sector, por lo que no está descabellada la petición de derogar esta ley que se publicó a finales de diciembre. Así las cosas.