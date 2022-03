De Adicto a ADICTO

Genética y hogares disfuncionales: fábrica de adictos

Ernesto Salayandía García

¿Cómo se hace un adicto?

Esta es una enfermedad, la mía progresiva incurable mortal contagiosa, cruel, pero también es una enfermedad qué se basa en la ignorancia, es una enfermedad que surge, próspera y crece, gracias a la apatía, la negación e ignorancia; el otro día me hicieron una entrevista para una cadena de televisión de Estados Unidos y la reportera me preguntaba que cuál era o cuáles son mis preocupaciones ante la situación de los niños y jóvenes le dije que una de ellas, es el lenguaje, me preocupa como estos niños se expresan de una manera tan vulgar y corriente estos niños dicen 2000 groserías en un minuto, entre ellos se hablan con groserías humillantes denigrantes con calificativos o descalificativos y esta comunicación es igual entre sus padres y en medio ambiente donde se desenvuelve, lejos de ello habría que ver los WhatsApp o los mensajes de Facebook y darse cuenta que han perdido la proporción de lo que es el don de la palabra, de este maravilloso sistema que tenemos para poder comunicarnos y que ellos lo ensucian, lo manchan con sus términos y hablan peor qué las personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar y hoy sé que un drogadicto primero es víctima de las conductas tóxicas, después es presa fácil de cualquier adicción. Es decir, dentro de las caracterizarías de la adicción, encabeza la lista las conductas toxicas. Dice el dicho y dice bien que cuando hay un problemas de drogas los últimos en enterarse son los padres y hay muchos indicadores que te pueden dar la idea de que tu hijo anda en malos pasos uno, uno de ellos es la pupila dilatada esa mirada de expresión como sorprendido o de interrogación también su lenguaje corporal, se torna un tanto cabizbajo no es una persona con energía muestra un hombros caídos cara larga triste y enojado en muchos casos el marihuano comienza mostrar un cambio de carácter irritable no se le puede decir nada y lejos se refugia sin ganas de asearse, ante esta situación, cambia, su manera de vestir, de hablar un lenguaje es otro, le da por decir mentiras y justificarse-

La fábrica de drogadictos

Y a mí me preguntan. – ¿Porque Ernesto, Porque mi hijo es un alcohólico si mi esposo ni yo usamos alcohol, porque es marihuana? Porque mi hijo está deprimido y mi respuesta simple Esta es una enfermedad genética es una enfermedad que está en la sangre y nace el niño predispuesto a caer en el alcoholismo pero también crece en un hogar disfuncional donde como padres se cometemos muchos errores, la ignorancia, el pensar a mí nunca me va a pasar a como el creer que esta enfermedad es un resfriado y la cerrazón, esa cerrazón absurda qué cuándo invitas a los padres de familia a que reciban un mensaje de vida en la escuela, a que reciban información, orientación y despertar la conciencia respecto a esta enfermedad y el día del evento sólo se presentan tres mamás y a lo mucho un papá, le dan la espalda a esta enfermedad, que cuando tienes un drogadicto en casa no te la acabas, ya tus tiempos no son tuyos, te llenas de frustración y dolor al ver como tu hijo se va desmoronando, es esa preocupación la falta de conciencia de esos matrimonios jóvenes que mantienen un hogar disfuncional donde no hay horarios no existen códigos de respeto, ni éticos ni morales y no hay límites y si un pésimo ejemplo, donde el alcohol en muchas familias está presente en cualquier tipo de eventos, si hay una carne asada, sí hay unos 15 años, si hay una graduación, un 10 de mayo alguna reunión, la cerveza es la prioridad. La cerveza es una droga. –

La apatía escolar

Yo tengo una bola de cristal, donde veo el presente y el futuro de un niño, veo mi bola de cristal, veo a un niño irreverente, rebelde, perezoso, mentiroso, conformista, prendido del celular, los video juegos, es mitómano, berrinchudo, mecha corta, explosivo, aislado, triste. desorganizado un niño que no es capaz de recoger su recámara, ni levantar la toalla después de bañarse un niño con zapatos sucios con su recámara totalmente desorganizada como si fuera un campo de batalla un niño lleno de conductas tóxicas berrinchudo neurótico egocéntrico soberbio hipócrita un niño sin hábitos sin horarios, sin compromiso sin fe, con una autoestima baja y una manera de pensar cuadrada, todo torpe y mediocre, por ello, cuando el cigarrito llega a sus manos, cada fumada es como si fuera arrullo el alma, calma su nivel de ansiedad del cigarro pasara a la marihuana y tendrá armonía, relax momentáneo de fumar marihuana en la azotea o un terreno baldío, luego al pasar el tiempo fumar en su recámara, en el baño y de un churrito, de ahí pasara a consumir hasta siete u ocho churros, de la marihuana el siguiente paso es el cristal esta droga finalmente habrá por exterminar su vida, comenzando por el severo daño a sus órganos vista y cerebro en ese lapso el drogadicto tocará fondo como la cárcel, accidentes de tránsito internamientos en hospitales y problemas familiares constantes todo esto los padres pudieron haberlo evitado todo ello, si estuvieran capacitados respecto a esta cruel enfermedad la que yo llamo La Saliva del Diablo, pero definitivamente hay que pagar las consecuencias, un drogadicto en casa te sacará canas verdes.- Así que cuando te inviten a una plática de adicciones a un curso sobre alcoholismo o te sugieran algún libro, O te digan que hay una reunión de padres de familia en tu escuela. no vayas, no hagas nada, lo que viene en tu vida para ti y para tu hijo será desastroso infierno.

El desdén generalizado

Hay tantos problemas emocionales que están causando mucho dolor en los niños, como los trastornos alimenticios primordialmente en jovencitas, ya es algo muy común, son la obesidad, la bulimia y la anorexia viven una doble vida porque todos lo hacen a escondidas, no es más que el reflejo de sus problemas emocionales, no se trata de un resfriado, un trastorno alimenticio trae mucha profundidad, pero también trae un cúmulo de ignorancia de padres y de maestros, hay una cerrazón hacer este tipo de temas donde los jóvenes no reciben ayuda. Atrás de estos trastornos. sin duda alguna está la depresión esta depresión qué es tan común en los ámbitos escolares, hay alguien, me dijo el otro día que yo estaba equivocado que no existe la depresión en los niños y tranquilamente le pregunte ¿ Cada cuando convives con niños, cada cuando observa su lenguaje corporal y puedes ver los hombros caídos, el cuerpo encorvado la cara larga, la expresión de miedo, la voz baja, su timidez, la duda en su manejo de ideas, o la a expresión de tristeza cuando platiques con estas criaturas sobre los problemas que los aquejan, sobre los problemas que hay en casa, con esas madres neuróticas, esos padres borrachos, esos hermanos violentos esa situación que les pasa.-