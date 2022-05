Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

La FGR logra asestar un duro golpe a la delincuencia organizada

Buenos días amigo lector, por este día no hablaremos por el momento de la inepta directora de la facultad de negocios, mientras los mentores dela máxima casa de estudios esperan respuesta del Rector, por lo que hoy estaremos hablándote sobre otras noticias y sin tanta alharaca te comentamos que el delegado de la Fiscalía Federal de la República en esta entidad, Alejandro Ignacio Vila Chávez, informó que esa dependencia federal dio inicio a una carpeta de investigación contra un posible traficante de indocumentados de nombre Juan “G”, tras rescatar a por lo menos 12 migrantes de Bangladesh, que transitaban por territorio mexicano sin documentos legales que acreditaran su estancia en este país. Vila Chávez agrego que basados en el informe Policial Homologado, los elementos de la policía federal ministerial a su mando dieron cumplimiento a un oficio de investigación al recibir una denuncia anónima la cual les indicaba que, en un vehículo, al parecer, transportaban a varias personas indocumentadas. Luego de varios días de investigación los policía federales se instalaron en un retén en el desvió ubicado en las afueras del municipio de Tonalá, Chiapas, sobre la carretera federal Tapachula-Arriaga, y una vez que los agentes federales tuvieron a la vista un vehículo, con placas de circulación del estado de Nuevo León, con las características descritas en la denuncia, ordenaron al chofer de esa maquina pesada que frenara su vehículo y una vez que este lo hizo al llevar a cabo la revisión al automóvil descubrieron que el chofer transportaba a 12 personas que provenían de Bangladesh y al solicitarles su documentación para acreditar su estancia legal en el país, no contaban con ella. Así mismo el delegado de la federación en Chiapas afirmo que Inmediatamente se procedió al aseguramiento del chofer del vehículo por el transporte de migrantes. En cuanto a las personas extranjeras, fueron remitidas al Instituto Nacional de Migración (INAMI) que se ubica en Tapachula. Al final acoto Vila Chávez que el Ministerio Público Federal de la FGR, inició la carpeta de investigación contra Juan “G”, por el delito de violación a Ley de Migración, en la modalidad de transporte de migrantes…sin comentarios

ALGO SOBRE EL APOCALIPTICO VIRUS COVID-19…

Pues amigo lector, lo de boga, moda actualidad es el novedoso coronavirus SARS-CoV-2 que surgió en la ciudad de Wuhan, China, el año pasado y desde entonces ha causado una epidemia de COVID-19 a gran escala y se ha extendido a más de 70 países, eso es producto de la evolución natural, según los resultados publicados en la revista Nature Medicine. De acuerdo a los análisis de los datos públicos de la secuencia del genoma del SARS-CoV-2 y los virus relacionados, no encontró evidencia de que el virus se haya producido en un laboratorio o haya sido diseñado de otro modo. “Al comparar los datos disponibles de la secuencia del genoma para las cepas conocidas de Epidemia de coronavirus, podemos determinar firmemente que el SARS-CoV-2 se originó a través de procesos naturales”, dijo Kristian Andersen, PhD, profesor asociado de inmunología y microbiología en Scripps Research y autor correspondiente en el papel. Además de Andersen, los autores del artículo, “El origen próximo del SARS-CoV-2”, incluyen a Robert F. Garry, de la Universidad de Tulane; Edward Holmes, de la Universidad de Sydney, Andrew Rambaut, de la Universidad de Edimburgo; W. Ian Lipkin, de la Universidad de Columbia. Según datos oficiales se dice que los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades que varían ampliamente en severidad. La primera enfermedad grave conocida causada por un coronavirus surgió con la epidemia del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) de 2003 en China. Un segundo brote de enfermedad grave comenzó en 2012 en Arabia Saudita con el Síndrome Respiratorio del Medio Oriente (MERS). El 31 de diciembre del año pasado, las autoridades chinas alertaron a la Organización Mundial de la Salud sobre un brote de una nueva cepa de coronavirus que causa una enfermedad grave, que posteriormente se denominó SARS-CoV-2. Hasta el 20 de febrero de 2020, se habían documentado alrededor de 167,500 casos con la epidemia de COVID-19, aunque es probable que muchos casos más leves no hayan sido diagnosticados. Hace varios días ese virus mato a más de 6.600 personas. Poco después de que comenzara la epidemia de COVID-19, los científicos chinos secuenciaron el genoma del SARS-CoV-2 y pusieron los datos a disposición de los investigadores de todo el mundo. Los datos de la secuencia genómica resultante han demostrado que las autoridades chinas detectaron rápidamente la epidemia y que el número de casos de COVID-19 ha aumentado debido a la transmisión de humano a humano después de una sola introducción en la población humana. Andersen y sus colaboradores en varias otras instituciones de investigación utilizaron estos datos de secuenciación para explorar los orígenes y la evolución del SARS-CoV-2 al enfocarse en varias características reveladoras del virus. Los científicos analizaron la plantilla genética para las proteínas espiga, armaduras en el exterior del virus que utiliza para atrapar y penetrar las paredes externas de las células humanas y animales. Específicamente, se centraron en dos características importantes de la proteína espiga: el dominio de unión al receptor (RBD), un tipo de gancho de agarre que se adhiere a las células huésped, y el sitio de escisión, un abridor de latas molecular que permite que el virus se abra e ingresar a las células anfitrionas. Sin embargo en Italia, pese a dar las recomendaciones preventivas, todo lo llevaron a broma y no acataron las normas preventivas indicadas por el gobierno y el resultado ha sido desastroso, fatal, al grado que Italia tiene mayor numero de muertos por ese virus que China, de ahí que nuestras autoridades y nosotros mismos, la sociedad en general debería tomaren serio la pandemia, y llevar a cabo filtros de salud en aeropuertos, centros comerciales, plazas comerciales, terminales de autobuses, taxis y microbuses, no salir a la calle programar un toque de queda, suena alarmante, pero los hechos están a flor de tierra, así es que el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Existe demasiada confianza en nuestros gobiernos y no le han dado la atención que amerita esa pandemia, así es que hay que extremare cuidados…ver para comentar

PROFECO LLEVO A CABO SUPERVISION A COMERCIOS…

El delegado de la PROFECO dio a conocer que el pasado fin de semana que la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Suroeste, llevó a cabo nuevos recorridos de supervisión y vigilancia en comercios, además de atención de denuncias en mercados y súper mercados de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla y Tapachula. Las visitas realizadas este sábado podrían derivar infracciones a la Ley Federal del Consumidor e incluso a la Ley Federal de Competencia Económica (COFECE). Así mismo agrego que, por lo anterior, la Odeco Suroeste advierte a propietarios y encargados de puntos de venta mayoristas, distribuidores, almacenes y pequeños comercios o tienditas, que se encuentra atendiendo denuncias canalizadas por autoridades federales, estatales, municipales y ciudadanos, por lo que exhorta a evitar aumento injustificado de precios, ocultamiento de mercancías, negación o condicionamiento de venta. Subrayo el funcionario de la federación que, Todas estas denuncias, aún semanas después, pueden derivar en visitas de vigilancia, que se llevarían a cabo en coordinación con la Cofece y pueden derivar en multas millonarias, como ya ha ocurrido con anterioridad en el Estado de Chiapas…ver para comentar

EL LEGADO DE JUAREZ, SIGUE VIGENTE: LLAVEN ABARCA

Por otro lado amigo lector quiero comentarte que el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca señaló que el legado progresista y democrático del Benemérito de Las Américas continúa firme y vigente en Chiapas y México, al asistir a la conmemoración del CCXIV Aniversario del Natalicio de don Benito Juárez García, Llaven Abarca subrayo que en Chiapas afirmó que la herencia del Benemérito de Las Américas está presente en las políticas públicas que impulsan el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Al finalizar acoto, “Hoy hay un gobierno y una Fiscalía del Estado con un compromiso firme para construir un estado bajo los principios de justicia, libertad e igualdad que se encuentran plasmados en la Constitución y que debemos de respetar y aplicar sin distinción alguna” …sin comentarios…bueno amigo lector, hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK